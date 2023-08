Thane Crime: बहन के लिव-इन पार्टनर की हथौड़े से मार-मारकर हत्या, नदी में बहाई लाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

खड़कपाड़ा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि 28 साल के युवक शहबाज़ शेख का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है।

गिरफ्तारी की प्रतीकात्मक तस्वीर (Express Photo)

महाराष्ट्र पुलिस ने दो आरोपियों की बहन के लिव-इन पार्टनर की हत्या करने और उसके शव को उल्लास नदी में फेंकने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मारे गए शख्स का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ठाणे जिले के कल्याण में दो आरोपियों की बहन की लिव-इन पार्टनर की कथित तौर पर हत्या करने और उसके शव को उल्हास नदी में फेंकने के आरोप में शनिवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी तक बरामद नहीं हुआ है लापता युवक शहबाज़ शेख का शव खड़कपाड़ा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि 28 साल के युवक शहबाज़ शेख का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, ” शहबाज़ शेख पिछले चार वर्षों से तलाकशुदा मुमताज के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था। वह शुक्रवार को लापता हो गया। जांच के दौरान मुमताज के दो भाइयों शोएब शेख और इरशाद शेख के साथ-साथ एक अन्य व्यक्ति का नाम सामने आया था। तीसरे शख्स की पहचान हेमंत बिछवाड़े के रूप में हुई। इन तीनों पर जांच केंद्रित हो गई और जल्द ही नतीजा सामने आया।” मुमताज से अक्सर झगड़े को लेकर शहबाज़ शेख से नाराज थे दोनों भाई पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने शहबाज़ शेख की कथित तौर पर हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। क्योंकि वह अक्सर मुमताज से झगड़ा करता था और उसे पीटता था। इसकी शिकायत मुमताज के भाइयों तक पहुंचती थी। दोनों भाइयों ने शेख को काफी समझाने की कोशिश की और आजिज आकर हत्या की साजिश रची। इसके लिए उन दोनों ने एक तीसरे शख्स की भी मदद ली। पुलिस ने जांच के बाद हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

