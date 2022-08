सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और थाई यूट्यूबर Nutty पर फ़ॉरेक्स स्कैम के जरिये अपने हजारों फॉलोवर्स को ठगने का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने अपने स्टारडम का इस्तेमाल, फॉलोवर्स को कम समय में भारी रिटर्न के वादा करने और निवेशक बनने के लिए लुभाने में किया। आरोपों की मानें तो उन्होंने इस तरह करीब लगभग $55 मिलियन (लगभग 437.68 करोड़ रुपये) की ठगी कर ली।

कौन हैं YouTube Star Nutty?

थाई यूट्यूबर नथामोन खोंगचक को उनके फॉलोवर्स के बीच नट्टी (Nutty) के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर करीब साढ़े आठ लाख लोगों को इन्फ्लुएंस किया। आरोप यह भी है कि उन्होंने एक सफल फ़ॉरेक्स ट्रेडर होने का दावा करते हुए करीब 6,000 लोगों को चपत लगाई है। Nutty ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ एक यूट्यूब (YouTube) चैनल भी है जिसे ‘Trader Nutty’ के नाम से जाना जाता है। हालांकि, वह कई महीनों से एक्टिव नहीं दिखी हैं।

नट्टी ने कथित तौर पर सोशल कैम (Social cam) नामक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बतौर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शुरुआत की थी, जहां वह अपने गाने और डांस के वीडियो पोस्ट करती थी। नट्टी के दो गाने ‘So What’ और ‘I’m Gonna Catch Ya’ हैं। उनकी अपनी एक स्किनकेयर कंपनी है। उन्हें थाईलैंड के पॉपुलर शो ‘I Can See Your Voice Thailand’ के साथ कई बार टीवी पर भी देखा जा चुका है।

Nutty पर किस तरह के स्कैम का आरोप है?

नट्टी ने अपने फॉलोवर्स को अपने साथ पैसा निवेश करने को कहा और 3 महीने में 25 प्रतिशत, छह महीने के निवेश में 30 प्रतिशत और 12 महीने के निवेश में 35 प्रतिशत रिटर्न का वादा किया। उसने मासिक रिटर्न देने का भी वादा किया। हालांकि, जिन फॉलोवर्स ने उनपर भरोसा कर निवेश किया था और उन्हें मासिक आधार पर रिटर्न नहीं मिल रहा था, उन्होंने अप्रैल से शिकायत करना शुरू कर दिया था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, मई में अपने आखिरी इंस्टाग्राम (Instagram) पोस्ट में, Natthamon ने एक ट्रेडिंग गलती में सारा पैसा गंवाने की बात कबूल की थी और उसने सारे पैसे वापस करने का वादा किया था।

Nutty के खिलाफ जारी हो चुका है अरेस्ट वारंट

साइबर क्राइम इंवेस्टिगेशन ब्यूरो के एक पुलिस अधिकारी वात्ताना केटुम्पई (Wattana Ketumpai) के अनुसार, साइबर क्राइम की थाईलैंड पुलिस यूनिट ने पिछले हफ्ते नथामोन के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अधिकारी के मुताबिक अब तक ब्यूरो में सैकड़ों शिकायतें मिली हैं। द नेशन की रिपोर्ट के अनुसार, नथामोन को जून के बाद से सोशल मीडिया पर नहीं देखा गया है, उन्हें फॉलो करने वालों का मानना है कि वह देश छोड़कर भाग गई है। हालांकि इमिग्रेशन रिकॉर्ड बताते हैं कि यूट्यूबर ने थाईलैंड नहीं छोड़ा है।