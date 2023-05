Texas Mall Shooting: टेक्सास मॉल गोलीबारी में तेलंगाना के जिला जज की बेटी समेत 8 लोगों की मौत, शव को हैदराबाद लाने की कोशिश

थाटिकोंडा ऐश्वर्या रेड्डी का परिवार उनके शव को वापस लाने के लिए अमेरिका में तेलुगु एनआरआई संघों और सरकारी अधिकारियों के संपर्क में है।

टेक्सास के एक मॉल में शनिवार को हुई गोलीबारी में मारे गए आठ लोगों में हैदराबाद की 27 वर्षीय थाटिकोंडा ऐश्वर्या रेड्डी की पहचान की गई है। (Express Photo)

US Texas Mall Shooting News: अमेरिका के टेक्सास के एक मॉल में शनिवार को हुई गोलीबारी में मारे गए आठ लोगों में हैदराबाद की सत्ताईस वर्षीय थाटिकोंडा ऐश्वर्या रेड्डी की पहचान की गई है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला एवं सत्र न्यायाधीश टी नरसी रेड्डी की बेटी ऐश्वर्या रेड्डी पिछले पांच साल से अमेरिका में रह रही थी। उसके परिवार के मुताबिक उसने आखिरी बार अपनी मां अरुणा से बात की थी और उसे बताया था कि वह अपने एक पुरुष दोस्त के साथ मॉल जा रही है। ऐश्वर्या रेड्डी को हाल ही में मिला था प्रमोशन सरूरनगर में रहने वाले ऐश्वर्या के एक चचेरे भाई ने कहा कि वह अपने करियर में अच्छा कर रही थीं और हाल ही में उन्हें प्रमोशन मिला था। उन्होंने कहा कि साल 2020 में पूर्वी मिशिगन विश्वविद्यालय से निर्माण प्रबंधन में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद ऐश्वर्या रेड्डी टेक्सास में एक स्थानीय फर्म के साथ प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में काम कर रही थी। साल 2018 में अमेरिका जाने से पहले ऐश्वर्या ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। ऐश्वर्या रेड्डी ने आखिरी बार की मां से बातचीत ऐश्वर्या रेड्डी के परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक उसने आखिरी बार अपनी मां अरुणा से बात की थी और उसे बताया था कि वह एक पुरुष मित्र के साथ मॉल जा रही है। बाद में डलास में गोली चलने की जानकारी होने पर जब मां ने फोन किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला और ऐश्वर्या का फोन बाद में स्विच ऑफ हो गया था। पड़ोसी ने टेक्सास में की मौत की पुष्टि परिवार के एक अन्य सदस्य एन राम रेड्डी जिनकी बेटी भी अमेरिका में रहती है ने अगली सुबह स्थानीय जिला अधिकारियों और अस्पतालों से ऐश्वर्या रेड्डी की मौत की पुष्टि करने के लिए पूछताछ की। रेड्डी परिवार के एक सदस्य ने कहा ऐश्वर्या के माता-पिता सदमे की हालत में थे। उन्होंने कहा, “हम नहीं जानते कि क्या हुआ और हम किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते।” Also Read Tillu Tajpuriya Murder: तिहाड़ जेल में कैसे मिले 4 चाकू? दिल्ली HC ने टिल्लू हत्याकांड की स्टेटस रिपोर्ट के साथ जेल सुपरिटेंडेंट को किया तलब ऐश्वर्या रेड्डी का शव बुधवार तक घर पहुंचने की उम्मीद ऐश्वर्या रेड्डी का परिवार उसके शरीर को वापस लाने के लिए अमेरिका में तेलुगु एनआरआई संघों और सरकारी अधिकारियों के संपर्क में है।” ऐश्वर्या रेड्डी के परिजन बुधवार तक उसका शव घर पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐश्वर्या आखिरी बार दिसंबर में अपने बड़े भाई श्रीकांत रेड्डी की शादी में शामिल होने घर आई थीं। अमेरिका में सामूहिक हत्याओं का दौर जारी टेक्सास के मॉल में शूटिंग अमेरिका में अभूतपूर्व गति से हो रहे सामूहिक हत्याओं का सबसे नया धमाका था। ऑनलाइन प्रसारित डैशकैम वीडियो में एक बंदूकधारी को कार से बाहर निकलते और फुटपाथ पर लोगों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है। टेक्सास के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमलावर को पास के ही एक पुलिस अधिकारी ने गोली मार दी थी। हमलावर की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि इस गोलीबारी में आठ लोगों की मौत हो गई।

