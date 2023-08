Telangana: हथियार के पास सोना तेलंगाना पुलिस के कांस्टेबल को पड़ा भारी, अपने ही बंदूक की गोली से गई जान

जान गंवाने वाले 30 वर्षीय भूपति श्रीकांत हैदराबाद के हुसैनी आलम में कबूतर खाना पुलिस चौकी में गार्ड-इन-चार्ज थे।

फायरिंग (सांकेतिक तस्वीर)

Hyderabad News: हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस के एक 30 वर्षीय कांस्टेबल की बुधवार सुबह उस समय मौत हो गई, जब उसके हथियार से गलती से गोली चल गई थी। मृतक की पहचान सूर्यापेट जिले के मूल निवासी भूपति श्रीकांत के रूप में की गई। तेलंगाना राज्य विशेष पुलिस (TSSP) के हेड कांस्टेबल हुसैनी आलम में कबूतर खाना पुलिस चौकी में गार्ड-इन-चार्ज थे। सुबह साढ़े तीन बजे सर्विस कार्बाइन से चली गोली, श्रीकांत बुरी तरह घायल पुलिस के अनुसार, श्रीकांत विश्राम कक्ष में थे। तभी उनके सर्विस बंदूक से कथित तौर पर गोली चल गई और उन्हें एक गोली लग गई। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) सैयद जहांगीर ने कहा, “दुर्घटना सुबह 3.30 बजे के आसपास हुई जब वह अपने कार्बाइन हथियार के साथ सो रहे थे।” गोली की आवाज सुनकर कमरे में पहुंचे श्रीकांत के सहकर्मी, पहुंचाया अस्पताल पुलिस ने बताया कि गोली की आवाज सुनकर श्रीकांत के सहकर्मी कमरे में पहुंचे और उन्हें खून से लथपथ पाया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने प्राथमिक उपचार दिया और उसे उस्मानिया जनरल अस्पताल ले गए। वहां तीन से चार घंटे के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

