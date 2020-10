तेलंगाना में भारी बारिश के बाद पैदा हुई बाढ़ की स्थिति ने तबाही मचाई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गुरुवार को यहां राज्य सरकार ने जानकारी दी थी कि सिर्फ हैदराबाद में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री के चंद्रेशेखर राव ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है।

इधर बाढ़ में लोगों का हालचाल जानने पहुंचे टीआऱएस के विधायक को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। टीआरस विधायक Manchireddy Kishan Reddy पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मेदीपल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने पहुंचे थे। लेकिन विधायक को देख अचानक यहां लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग विधायक का विरोध करने लगे।

बाढ़ग्रस्त इलाके में विधायक के विरोध का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि लोग विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान कुछ लोग चप्पल फेंक कर उन्हें मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि वहां मौजूद कार्यकर्ता किसी तरह विधायक Manchireddy Kishan Reddy को बचा रहे हैं। इस दौरान लोगों ने विधायक की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस इलाके के लोगों ने विधायक के काफिले को अंदर आने से रोका। इलाके के लोग फार्मा इंडस्ट्री के लिए जमीन लिये जाने का विरोध कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद भीड़ ने अचानक चप्पल और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ा। बाद में किसी तरह पुलिस ने वहां स्थिति को काबू में किया।

बता दें कि राज्य में मंगलवार से ही हो रही भारी बारिश की वजह से हैदराबाद और अन्य जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल 1350 करोड़ रुपये की सहायता की भी मांग की है। केसीआर ने 600 करेाड़ रुपये किसानों के लिए और ग्रेटर हैदराबाद और अन्य इलाकों में हुए क्षति की भरपाई के लिए 750 करोड़ रुपये की मांग की है।

#WATCH: Locals hurled slippers at Ibrahimpatnam MLA Manchireddy Kishan Reddy & other TRS workers, during their visit to flood-affected Medipally area, yesterday. The MLA’s vehicle was also vandalised. #Telangana pic.twitter.com/rAZTcSDCcc

— ANI (@ANI) October 16, 2020