टीचर ने स्कूल में छात्रा का किया दुष्कर्म, पिटाई के बाद वॉशरूम में बंद कर लगाया ताला, दोस्तों ने बचाया

टीचर पर आरोप है कि वॉशरूम जाते वक्त उसने छात्रा का पीछा किया फिर दुष्कर्म किया।

प्रतीकात्मक तस्वीर (jansatta)

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक टीचर पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। टीचर पर आरोप है कि वॉशरूम जाते वक्त उसने छात्रा का पीछा किया फिर उसका दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं जब छात्रा मदद के लिए चिल्लाई तो उसने उसे पीटा और फिर बाथरूम में बंद कर दिया। घटना 21 जुलाई की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, धोलाघाट हाई मदरसा के फैजुद्दीन मोल्ला पर आरोप है कि उसने छात्रा का शौचालय तक पीछा किया औऱ फिर उसका यौन उत्पीड़न किया। जब वह मदद के लिए चिल्लाई तो उसने उसे वॉशरूम में बंद कर दिया और थप्पड़ भी मारा। दुष्कर्म के बाद छात्रा को शौचालय में किया बंद इसके बाद पीड़िता के दोस्तों ने उसे बचाया और उसकी मां को घटना के बारे में जानकारी दी। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि मोल्ला ने मेरी बेटी को शौचालय के अंदर बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। बेटी को बाथरूम में बंद कर वह वहां से भाग गया। वहां पहुंचकर जब मैंने स्कूल के लोगों से पूछा कि मेरी बेटी को बाथरूम में क्यों बंद किया है तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। किसी को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं थी। वे इस बात से अनजान थे कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। Also Read शर्मनाक! iPhone खरीदने के लिए मां ने 8 महीने के बच्चे को बेच दिया, ऐसे आई पकड़ में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने रविवार को धोलाघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने सोमवार शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी टीचर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल में मां ने आईफोन के लिए बेटे को बेचा पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक मां ने महंगा आईफोन खरीदने के लिए अपने 8 महीन के बच्चे को बेच दिया। जांच में पता चला कि वह मोबाइल से रील बनाना चाहती थी। वह मोबाइल लेकर रील बनाने के लिए ट्रेवल कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को बरामद कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एक मां मोबाइल की खातिर अपने जिगर के टुकड़े का सौदा कर सकती है। वह उसे बेच सकती है। बच्चा सबसे अधिक सुरक्षित अपनी मां के पास रहता है मगर जब मां ही उसका सौदा करने लगे तो?

