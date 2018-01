स्कूल ने पढ़ाने के लिए दिया था आईपैड, स्टूडेंट्स की गंदी फोटोज खींचने लगा टीचर

पेंसिलवानिया के एक स्कूल में एक शिक्षक ने छात्राओं की गंदी तस्वीरें लेकर पेशे की गरिमा और मर्यादा को तार-तार कर दिया। स्पेन के टीचर को छात्रों की गंदी तस्वीरें लेने के जुर्म में पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शिक्षक को स्कूल की तरफ से जो टेबलेट कम्प्यूटर दिया गया था पढ़ाई-लिखाई में इस्तेमाल करने के लिए था, लेकिन वह उसी से नापाक करतूत को अंजाम देता रहा। वह अपनी जगह से ही छात्राओं की तस्वीरें लिया करता था। शिक्षक की इस करतूत से पर्दा शायद न उठ पाता अगर वह एक छात्रा को अपना टेबलेट इस्तेमाल के लिए नहीं देता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 34 वर्षीय गैसपारे गैंबिनो नाम के शख्स को 14 छात्राओं की निजता के साथ खिलबाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। गैंबिनो ने अपने गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बनाकर छात्राओं की गंदी तस्वीरें इकट्ठा की थीं। गैंबिनों को पुलिस ने वायने काउंटी की जेल में भेजा। अदालत ने उसे 10 हजार डॉलर यानी करीब साढ़े 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर जमानत दे दी।

वायने हाईलैंड डिस्ट्रिक्ट स्कूल की तरफ से बताया गया कि सितंबर 2017 में जब यह मामला सामने आया था तब टीचर को सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया गया कि आरोपी टीचर ने बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसमें टेबलेट का इस्तेमाल होना था। एक छात्रा टेबलेट लाना भूल गई थी जिसे गैंबिनो ने अपना टेबलेट दे दिया था। छात्रा ने गूगल ड्राइव खोली तो हैरान रह गई। उसमें कई छात्राओं की गंदी तस्वीरें थीं। छात्रा ने दूसरी छात्राओं को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद अगले दिन जब गैंबिनो घर चला गया तो स्कूल प्रबंधन से इस बारे में शिकायत की गई। जांच में पता चला कि टीचर की इस शर्मनाक करतूत को कक्षा में अपनी कुर्सी पर बैठकर ही अंजाम देता था। वह अपनी कुर्सी से टेबलेट का कैमरा जूम करके छात्राओं की गंदी तस्वीरें खींचता था। पुलिस ने बताया कि गैंबिनो ने सस्पेंड होने के बाद गूगल ड्राइव से तस्वीरें मिटाने की भी कोशिश की थी।

BREAKING: @honesdalehs teacher, Gaspare Gambino, arrested and charged with invasion of privacy (14 counts).

Troopers say the Spanish teacher took inappropriate photos of female students. Gambino has been suspended since Sept. 2017. @WNEP pic.twitter.com/yt6qlApeCa

— Jim Hamill (@JimHamill) January 10, 2018