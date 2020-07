दिनदहाड़े बीच सड़क एक बुजुर्ग को थप्पड़ मार रहे पुलिसवाले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि यह पुलिसवाला अपनी बाइक से उतरता है और अपनी साइकिल के साथ खड़े बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर थप्पड़ जड़ देता है। बुजुर्ग को थप्पड़ मारने के बाद यह पुलिसवाला अपनी बाइक से बैठ कर चला जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है।

बताया जा रहा है कि यह पुलिसवाला त्रिची के वेल्लायूर पुलिस थाने में हेड कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुजुर्ग शख्स की साइकिल पुलिस वाले के बाइक में सट गई थी। जिसके बाद इस पुलिस वाले को इतना गुस्सा आया कि उसने बाइक से उतरकर बुजुर्ग शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं बुजुर्ग को थप्पड़ मारने के बाद उसने उन्हें वार्निंग दी और फिर वहां से चला गया।

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि इस दौरान सड़क पर कई अन्य गाड़ियां भी गुजर रही हैं। यह भी दिखा रहा है कि पुलिसवाले द्वारा अचानक थप्पड़ मारे जाने से बुजुर्ग घबरा जाते हैं।

आपको बता दें कि बीच सड़क बुजुर्ग को थप्पड़ मारने की यह घटना बीते सोमवार की है। वीडियो वायरल होने के बाद त्रिची ज़ोन के डीआईजी बालाकृष्णन ने कहा कि हमने इस मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया है। पुलिसवाले की पहचान हो गई है और इस मामले में जरुरी कार्रवाई की जा रही है।

#Breaking | Watch: Viral video of a Head Constable in Trichy assaulting an old man in the middle of the road.

After outrage, the Head Constable has been transferred.

Details by Shilpa. | #HumanePolicing pic.twitter.com/Vea3GUzS8F

— TIMES NOW (@TimesNow) July 1, 2020