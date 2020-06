तमिलनाडु के धर्मापुरी से पूर्व सांसद के आऱ अर्जुन पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को लात से मारने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं पूर्व सांसद पर आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को भद्दी-भद्दी गालियां भी दीं। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह घटना सेल्लम के पास की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में जारी लॉकडाउन के बीच पूर्व सांसद अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और उस वक्त वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने उनकी गाड़ी को रोक कर उनसे ई-पास दिखाने के लिए कहा था। जिसके बाद पूर्व सांसद अर्जुन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पुलिसवाले को धक्का दिया और फिर उसे लात से भी मारा

इस मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में नजर आ रहा है कि सांसद बेहद गुस्से में अपनी गाड़ी से उतरते हैं औऱ फिर पुलिसकर्मी को लात से मारते हैं। इस दौरान वहां कई अन्य पुलिसकर्मी और कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

कैमरे में कैद तस्वीरों में पूर्व सांसद पुलिसवाले को ऊंगली दिखाकर बात कर रहे हैं और कई अन्य लोग भी वहां नजर आ रहे हैं। काफी देर तक बीच सड़क पर यह सब हंगामा होता है और फिर पूर्व सांसद अपनी गाड़ी में बैठ कर चले जाते हैं।

यह भी बताया जा रहा है कि जब पूर्व सांसद की गाड़ी को रोका जा रहा था तब वो रुकने के लिए भी तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से वो वहां रुके और फिर गाड़ी से उतरकर एक पुलिसकर्मी के साथ उलझ गए।

Former MP Arjuna abuses & kicks a cop on duty in Tamil Nadu. The incident of assault was caught on camera & so far no compliant has been registered against the former MP.

TIMES NOW’s Shabbir with details. pic.twitter.com/v4BKCwrkaF

— TIMES NOW (@TimesNow) June 29, 2020