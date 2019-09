तमिलनाडु के तेनापालम के पास रसिपालयम में एक शख्स तीसरी शादी करने के लिए दुल्हन ढूंढ रहा था। इसकी खबर शख्स की दोनों पत्नियों को लगी तो उन्होंने उसे बीच सड़क पर पकड़ लिया और जमकर धुन डाला। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों महिलाओं के परिजनों ने भी जमकर हाथ साफ किए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पति को पीटने के बाद दोनों महिलाओं ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2016 में की थी पहली शादी: सुलूर के नेहरू नगर में रहने वाला एस अरंगन उर्फ दिनेश रसिपालयम स्थित एक प्राइवेट कंपनी में पैटर्न बनाने का काम करता है। उसने 2016 में तिरुपुर जिले के गणपतालयम में रहने वाली प्रियदर्शिनी से शादी की थी। बताया जाता है कि वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था और उसके साथ मारपीट करता था। ऐसे में टॉर्चर से परेशान होकर प्रियदर्शिनी उसे छोड़कर अपने परिजनों के साथ रहने लगी।

2019 में रचाया दूसरा ब्याह: प्रियदर्शिनी के जाने के बाद दिनेश दूसरी दुल्हन ढूंढने लगा। उसकी पहचान करूर जिले के पशुपतिपालयम में रहने वाली अनुप्रिया (23) से हुई, जो तलाकशुदा थी और उसका 2 साल का बच्चा भी है। दिनेश ने 10 अप्रैल 2019 को अनुप्रिया से शादी कर ली और बाद में दहेज की मांग को लेकर उसे भी प्रताड़ित करने लगा। ऐसे में अनुप्रिया भी उसे छोड़कर चली गई।

Coimbatore – Man gets brutally beaten for searching a new bride by his 2 wives whom he hasn’t divorced yet!!

After whacking him, the women hand him over to the cops.. pic.twitter.com/H7Tis4cEPQ

— Pramod Madhav (@madhavpramod1) September 11, 2019