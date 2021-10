उपहार सिनेमा अग्निकांड में दोनों भाईयों सुशील और गोपाल अंसल को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इन पर इस घटना के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। इनके साथ ही इस मामले में अंसल के दो कर्मचारियों को भी दोषी ठहराया गया है।

दिल्ली की एक कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अंसल भाईयों को दोषी ठहराया। यह घटना 1997 में हुई थी। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने गुरुवार को मामले में अंतिम बहस पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद उन्होंने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया। उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की जान चली गई थी।

इस मामले में शिकायतकर्ता एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजडी (एवीयूटी) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने गुरुवार को अदालत को बताया कि अंसल और अन्य आरोपी एचएस पंवार ने सीबीआई द्वारा एकत्र किए गए सबसे महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने की आपराधिक साजिश रची थी।

A Delhi court convicts businessmen Sushil & Gopal Ansal along with their two employees among others in the case related to tampering with the crucial evidence in the 1997 Uphaar fire tragedy case.

