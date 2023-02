AgustaWestland Scam: हेलीकॉप्टर घोटाला मामलों में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

AgustaWestland हेलीकॉप्टर घोटाला मामलों में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स (Middleman Christian Michel James) ने जमानत के लिए दलील दी थी कि उसने अधिकतम सजा का आधा हिस्सा काट लिया है।

AgustaWestland VVIP helicopter scam (Photo- Indian Express)

AgustaWestland VVIP helicopter scam: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामलों में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स (Middleman Christian Michel James) को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस हाई प्रोफाइल स्कैम मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों कर रहे हैं। 3,600 करोड़ रुपये का कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों (VVIP helicopters) की खरीद से जुड़ा हुआ है। CJI DY Chandrachud की बेंच ने की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि जेम्स का यह तर्क कि उसे इस आधार पर जमानत (Bail) पर रिहा किया जाए कि उसने मामलों में अधिकतम सजा का आधा हिस्सा काट लिया है। इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, फैसले में यह कहा गया कि जेम्स मामलों में ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित जमानत के अपने उपाय को आजमा सकता है। CRPC की धारा 436ए के तहत सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी जमानत अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला (AgustaWestland VVIP helicopter scam) मामलों में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स (Middleman Christian Michel James) ने सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी। उसकी याचिका में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

