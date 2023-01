Collegium Vs Govt: समलैंग‍िक वकील को जज बनाने की स‍िफार‍िश पर केंद्र की आपत्‍त‍ि को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा, बात सार्वजन‍िक भी कर दी

Supreme Court Collegium की सिफारिश के मुताबिक सौरभ कृपाल (Saurabh Kripal) की उम्मीदवारी के बेहद सकारात्मक पहलुओं को देखा जाना चाहिए।

Supreme Collegium ने कहा कि sexual orientation के बारे में मुखर होना सौरभ कृपाल (Saurabh Kirpal) की सकारात्मकता है। ( FILE PHOTO)

