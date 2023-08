Stone Pelting: महावीरी अखाड़ा के जुलूस पर पथराव, नागपंचमी पर मोतिहारी-बगहा में बवाल, सुरक्षा को लेकर पुलिस पर सवाल

बिहार में नागपंचमी पर सोमवार को महावीरी अखाड़ा जुलूस निकाले जाने के दौरान हिंसक झड़प हो गई है। बगहा टाउन और मोतिहारी में तीन जगहों पर दो पक्षों में टकराव के नतीजे में पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की कई घटना सामने आई है।

पत्थरबाजी के बाद दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने तनाव पर काबू पाने का दावा किया है। (Express File Photo)

Bihar Communal Clashes: बिहार में नागपंचमी के मौके पर सोमवार को निकाले गए महावीरी अखाड़ा जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद कई जगहों पर दो पक्षों में हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। पश्चिम चंपारण के बगहा टाउन और पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में तीन जगहों पर सांप्रदायिक तनाव के दौरान एक-दूसरे पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की वारदात हुई है। बगहा में इन घटनाओं की कवरजे करने के दौरान एक पत्रकार भी घायल हुआ है। इसके बाद विपक्ष ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा शहर में पथराव से 3 पुलिसकर्मी और 1 पत्रकार समेत 12 लोग घायल पश्चिम चंपारण के बगहा शहर में सोमवार शाम एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव में तीन पुलिसकर्मियों समेत 12 लोग घायल हो गये। प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा तैनात करने के अलावा बड़े बगहा उपमंडल में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह घटना सोमवार शाम करीब 4 बजे हुई जब महावीरी अखाड़े के जुलूस पर कथित तौर पर पथराव किया गया। घायलों में एक पत्रकार भी शामिल है। घायलों में से छह को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि अन्य का इलाज निजी अस्पतालों में कराया जा रहा है। बगहा में सांप्रदायिक झड़पों का कोई हालिया इतिहास नहीं, स्थिति बिगाड़ने वालों की तलाश बगहा के पुलिस अधीक्षक (SP) किरण कुमार जाधव ने कहा, “स्थिति नियंत्रण में है। हमने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। हम उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अशांति फैलाई।” हालांकि, बगहा में सांप्रदायिक झड़पों का कोई हालिया इतिहास नहीं है। एक चश्मदीद ने कहा, “जैसे ही जुलूस बगहा टाउन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रतनमाला इलाके में दाखिल हुआ, पथराव शुरू हो गया।” इसके बाद कस्बे में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। आसपास खड़ी बाइकों को आग लगा दी गई और मकानों-दुकानों में तोड़फोड़ की गई। Also Read अमावस्या के दौरान बढ़ते हैं अपराध, सुरक्षा तैयारियों के लिए करें पंचांग का इस्तेमाल- पुलिसिंग पर यूपी डीजीपी की ‘वैज्ञानिक’ सलाह मोतिहारी के तीन जगहों पर दो पक्षों में हिंसक झड़प, पुलिस का बिगड़े हालात पर काबू का दावा दूसरी ओर पश्चिमी चंपारण के मोतिहारी में नागपंचमी पर महावीरी अखाड़ा की शोभायात्रा के दौरान तीन जगहों पर दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। मोतिहारी के मेहसी, कल्याणपुर और थरपा इलाके में भी महावीरी शोभायात्रा पर पथराव के बाद दो पक्षों में झड़प शुरू होने की खबर सामने आई है। पुलिस के आलाधिकारियों ने कहा है कि मोतिहारी में तीनों जगहों पर भारी पुलिसबल तैनात किया गया है। पुलिस का दावा है कि मोतिहारी में बिगड़ते हालात पर काबू पा लिया गया है। Shimla के धामी गांव में 2 साल बाद हुआ Stone Pelting Festival, पत्थरों का अनोखा खेल, लोगों की मान्यता | Video

