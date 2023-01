Upendra Kushwaha: JDU संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला, आरा के जगदीशपुर में हुई पत्थरबाजी

Upendra Kushwaha ने ट्वीट कर अपने काफिले पर आरा के जगदीशपुर में हमला (Attack) होने की जानकारी दी है। उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर अनजान लोगों ने पत्थर फेंक कर (Stone Pelting) हमला किया है।

JDU Leader उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर आरा के जगदीशपुर में पत्थरबाजी ( Photo- ANI)

Upendra kushwaha convoy attacked: बिहार में सत्तारुढ़ जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड (JDU Parliamentry Board President) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) के काफिले पर हमला (Attack) हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर अपने काफिले पर आरा के जगदीशपुर में हमला होने की जानकारी दी है। उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर अनजान लोगों ने पत्थर फेंक कर (Stone Pelting) हमला किया है। जदयू में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) से तनातनी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों सुर्खियों में हैं। CM Nitish Kumar को मेंशन कर Tweet में दी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने ट्वीट किया, ‘अभी भोजपुर जिला के जगदीशपुर में नयका टोला मोड़ के पास से गुजर रहे काफिला में शामिल मेरी गाड़ी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया, पत्थर फेंका। सुरक्षाकर्मियों के दौड़ने पर सभी भाग निकले।’ उन्होंने अपने ट्वीट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार पुलिस को मेंशन भी किया है। अभी भोजपुर जिला के जगदीशपुर में नयका टोला मोड़ के पास से गुजर रहे काफिला में शामिल मेरी गाड़ी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया, पत्थर फेंका। सुरक्षाकर्मियों के दौड़ने पर सभी भाग निकले।@NitishKumar @bihar_police January 30, 2023

