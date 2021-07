वीडियोः आपस में भिड़े बीजेपी और एसपी नेता तो सिर पर पैर रख भागे खाकी वर्दी धारी

यूपी में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिए किए गए। इस दौरान कुछ स्थानों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में फायरिंग हुई और देसी बम भी फोड़े गए। आरोप है कि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी इस दौरान उनको रोकने और कार्रवाई करने के बजाए मौके से भाग निकले। घटना में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है।

राज्य के सीतापुर, श्रावस्ती, अंबेडकरनगर समेत कई शहरों में हिंसा की घटनाएं हुईं। राज्य के सीतापुर जिले में नामांकन के दौरान भाजपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे को नामांकन पत्र भरने नहीं दे रहे हैं। इस दौरान किसी ने हवा में गोलियां चला दीं। इसके बाद वहां भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। दोनों दलों के कार्यकर्ता एक-दूसरे पर हमले का आरोप लगाते हुए पत्थरबाजी करने और गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने इस दौरान देसी बम फोड़ने लगे। इससे अफरातफरी मचने पर कई लोग वहीं गिर पड़े।

