साउथ कोरियन की मशहूर सिंगर हेसू ने किया सुसाइड, फैंस को नहीं हो रहा यकीन

सिंगर हेसू की मौत का खुलासा तब हुआ जब कुछ दिनों पहले वे एक इवेंट में नहीं पहुंची।

साउथ कोरिया में हेसू की तगड़ी फैंन फॉलोइंग है।(#haesoo insta)

दक्षिण कोरिया की मशहूर सिंगर हासू ने आत्महत्या कर ली है। वे के-पॉप बैंड की सिंगर थीं। पिछले सप्ताह वे अपने घर पर मृत पाई गई थीं। उनके शव के पास से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सिंगर ने इसे मौत से पहले लिखा होगा। हेसू की मौत की खबर उनकी टीम ने 15 मई को दी थी। टीम ने अपने बयान में कहा कि ”हेसू की मौत 12 मई को हुई थी। उनका अंतिम संस्कार प्राइवेट तरीके से किया जाएगा।” फैंस को लगा झटका इस खबर से के-पॉप बैंड के फैंस को बड़ा झटका लगा है। किसी को भी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है। हर कोई हैरान है कि 29 साल की हेसू ने सुसाइड क्यों किया? हालांकि इससे पहले खबरें चल रही थीं कि हेसू की डेड बॉडी किसी होटल के कमरे से मिली थी। दक्षिण कोरियाई समाचार चैनल YTN के अनुसार, Haesoo ने नवंबर 2019 में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। इस तरह हुआ हेसू की मौत का खुलासा सिंगर हेसू की मौत का खुलासा तब हुआ जब कुछ दिनों पहले वे एक इवेंट में नहीं पहुंची। इसके बाद ऑर्गनाइजर्स ने उनकी मीसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि 13 मई को हेशू का शव एक कमरे से बरामद हुआ था। सुसाइड नोट मिलने के कारण यह माना जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है मगर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। साउथ कोरिया में उनकी तगड़ी फैंन फॉलोइंग है। लोग उनकी मौत से सदमे में है। हेसू को The Trot Show से पॉपुलैरिटी मिली थी। एक महीने पहले सिंगर मूनबिन की हुई थी मौत हेसू की सुसाइड की खबर इसलिए हैरान कर रही है क्योंकि पिछले महीने इसी बैंड के स्टार मूनबिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वे बॉय बैंड एस्ट्रो के मेंबर थे। 25 साल के सिंगर मूनबिन दक्षिणी सियोल में अपने घर में मृत पाए गए। टीम ने उनके निधन का खुलासा तो किया था मगर मौत की वजह नहीं बताई थी। इस बारे में म्यूजिक लेबल ने ट्वीट किया था कि 19 अप्रैल को एस्ट्रो मेंबर मून बिन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस दौरान लोगों से अपील किया गया कि वे भ्रामक रिपोर्टों से बचे और मूनबिन को शांति से विदा करें। मून बिन की मौत से सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई थी। उन्होंने के-पॉप बॉय बैंड एस्ट्रो में शामिल होने से पहले एक मॉडल और अभिनेता के रूप में भी काम किया। वे एस्ट्रो के मूनबिन और संहा नामक ग्रुप का भी हिस्सा थे जो इस साल मई में के-पॉप के ड्रीम कॉन्सर्ट में प्रदर्शन करने वाले थे। हालांकि जब के मूनबिन की मौत हो गई तो बैंड का प्रदर्शन कैंसिल कर दिया गया।

