‘पेशाब से भीगी चप्पलों से मार कर जान ले लेंगे’, चंद्रयान-3 पर पोस्ट को लेकर कन्नड़ लेक्चरर को सोशल मीडिया यूजर्स की धमकी, FIR दर्ज

गवर्नमेंट पीयू कॉलेज मल्लेश्वरम में कन्नड़ लेक्चरर के रूप में काम कर रहे हुलिकुंटे मूर्ति ने एक फेसबुक पोस्ट में कथित तौर पर कन्नड़ में पोस्ट किया था, “चंद्रयान -3 विफल हो जाएगा …”

Kannada lecturer Hulikunte Murthy (Express Photo)

Written by Sanath Prasad कन्नड़ लेक्चरर और दलित कार्यकर्ता हुलिकुंटे मूर्ति पर चंद्रयान-3 पर उनके विवादास्पद पोस्ट के लिए हमला किए जाने और व्यक्तिगत रूप से जातिवादी गालियों के साथ निशाना बनाए जाने के कुछ दिनों बाद कर्नाटक पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) का मामला दर्ज किया है। मूर्ति की शिकायत के बाद कामाक्षीपाल्या पुलिस स्टेशन ने 17 जुलाई को एफआईआर दर्ज की थी। आरोपियों की पहचान कल्याण एम, सुदर्शन, विकास विक्की, मृनतुंजय हिरेमथ, बसु नायक, तुमकुरु केसरी और अन्य के रूप में की गई है। चंद्रयान -3 की लॉन्चिंग से पहले इसरो टीम की तिरुपति मंदिर में पूजा पर निशाना हुलिकुंटे मूर्ति सरकारी पीयू कॉलेज मल्लेश्वरम में कन्नड़ व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने कन्नड़ में एक फेसबुक पोस्ट में कथित तौर पर पोस्ट किया: “चंद्रयान -3 विफल हो जाएगा …” ‘तिरुपति नामा’ वाक्यांश का उपयोग करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि इस बार भी चंद्रमा मिशन विफल हो जाएगा। इसरो वैज्ञानिकों की एक टीम ने पिछले शुक्रवार को लॉन्च से पहले आंध्र प्रदेश में चंद्रयान 3 के लघु मॉडल के साथ तिरुपति मंदिर में पूजा की। कन्नड़ लेक्चरर ने इसी पर निशाना साधते हुए फेसबुक पोस्ट किया था।

