Singapore Crime News: गांजे की तस्करी में भारतीय मूल के तंगराजू सुपैया को दी फांसी, सिंगापुर सरकार पर दुनिया भर से उठे सवाल

मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने भी सिंगापुर को “नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए फांसी पर एक औपचारिक स्थगन अपनाने” के लिए कहा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी सिंगापुर पर तंगराजू सुपैया को लेकर सही कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाए जाने की बात कही।

Tangaraju Suppiah को अक्टूबर 2018 में हाई कोर्ट के एक जज ने गांजे की तस्करी की साजिश रचकर एक साथी को उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया था। (Photo- Twitter/@richardbranson)

Singapore: सिंगापुर ने बुधवार को मादक पदार्थों की तस्करी के दोषी एक भारतीय मूल के शख्स 46 वर्षीय तंगाराजू सुपैया को फांसी पर लटका दिया। सुपैया के परिवार ने कहा कि सिंगापुर के राष्ट्रपति से क्षमादान के लिए उसके रिश्तेदारों और कार्यकर्ताओं की दलीलों के बावजूद उसको मौत की सजा दी गई। सिंगापुर के इस कदम की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। सिंगापुर ने ड्रग्स के मामले में पिछले साल 11 लोगों को दी मौत की सजा तंगराजू सुपैया को साल 2013 में एक किलो से अधिक गांजे की तस्करी के लिए दोषी ठहराया गया था। सिंगापुर अपने सख्त नशा विरोधी कानून के लिए जाना जाता है। सिंगापुर ने पिछले साल 11 लोगों को मौत की सजा दी और कहा कि मौत की सजा ड्रग्स के खिलाफ एक असरदार सजा है और सिंगापुर के अधिकांश लोग इस नीति का समर्थन करते हैं। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram