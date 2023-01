Republic Day से पहले सिख फॉर जस्टिस की धमकी, तिरंगे की जगह फहराएंगे खालिस्तानी झंडा- Cyber Cell में शिकायत दर्ज

Republic Day: पन्नू की धमकी के बाद वकील विनीत जिंदल ने एसजेएफ और पन्नू के खिलाफ दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है।

Sikh For Justice Threatens: आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

