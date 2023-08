‘आफताब पूनावाला ने खुद बताया कि मेरी बेटी को कैसे तड़पाकर मारा’- कोर्ट में फिर छलका श्रद्धा वालकर के पिता का दर्द

श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने भी हत्या के मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला के बयान के बारे में गवाही दी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का गला घोंटने के बाद आफताब ने एक आरी खरीदी, फिर उसकी कलाई काट दी और उसे कूड़े के थैले में डाल दिया।

Shraddha murder case: श्रद्धा मर्डर केस। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

Shraddha Walker Murder Case: आफ़ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा वालकर के पिता को बताया था कि उसने कैसे “अपने हाथों” से उनकी बेटी का “गला घोंटा” था। इसके बाद कैसे लाश के टुकड़े किए और कैसे उसे फेंक कर निपटाने की कोशिश की थी। श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में सनसनीखेज हत्याकांड मामले में गवाहों के बयान दर्ज करते वक्त ये बातें कही। आरी खरीदने, कलाई काटने और कूड़े की थैली में डाल कर फेंकने का भी जिक्र उन्होंने हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला के बयान के बारे में भी गवाही दी कि उनकी बेटी का गला घोंटने के बाद आफताब ने एक आरी खरीदी। इससे श्रद्धा की कलाई काट दी और उसे कूड़े की थैली में डाल दिया। श्रद्धा वालकर हत्या के आरोपी 28 साल के आफताब पूनावाला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी। पिछले साल 18 मई को गला घोंटकर श्रद्धा की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि आफताब ने कथित तौर पर उसके शरीर को 35 से ज्यादा टुकड़े कर जंगलों में फेंक दिया था। आफताब पूनावाला ने श्रद्धा की लाश के हिस्सों को कई दिनों तक फ्रिज में छिपाया इससे पहले आफताब पूनावाला ने श्रद्धा की लाश के हिस्सों को कई दिनों तक फ्रिज में रखा था। बाद में पुलिस और जनता को चकमा देने के लिए कई दिनों तक दिल्ली भर में घूम-घूम कर सुनसान जगहों पर टुकड़े फेंकता रहा था। श्रद्धा की लाश के कई हिस्से दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर स्थित आरोपी के किराए के फ्लैट के पास एक जंगल से पाए गए। आफताब पूनावाला की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने बाद में अभियान चलाकर श्रद्धा की लाश के बाकी टुकड़ों की तलाश की थी।

