श्रद्धा हत्याकांड : शव काटने में इस्तेमाल हथियार बरामद

दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आफताब पूनावाला द्वारा शव काटने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया है।

श्रद्धा वालकर हत्याकांड : (एक्सप्रेस फोटो)

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram