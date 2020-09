SAD प्रवक्ता मनजिंदर सिंह का दावा, करण जौहर की शिकायत पर पाकिस्तान से मिल रही धमकियां; फोन पर बोला- तेरे को ठोकेंगे

शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा है कि करण जौहर औऱ अन्य बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ शिकायत करने पर अब उन्हें पाकिस्तान से धमकी दी जा रही है। अकाली दल के प्रवक्ता ने अपने ट्वीट के जरिए इस पूरी घटना के बारे में बताया है।

उन्होंने दिल्ली पुलिस और वेस्ट दिल्ली के डीसीपी को टैग करते हुए लिखा है कि ‘मुझे 9230XXXXX नंबर से एक कॉल आया था। फोन करने वाले ने मुझसे कहा कि भाई ने बोला है कि बॉलीवुड वाला मसाला बंद करो…इसपर मैंने पूछा कि कौन भाई? इसपर फोन पर जवाब मिला कि – तुम भाई को नहीं जानते? भाई को तो पूरा देश जानता है…ये पंगे लेना बंद करो वरना सबको निपटा देंगे।

मैंने दोबार पूछा कि भाई हैं कौन?…फोन करने वाले शख्स ने कहा- चुपचाप ये बॉलीवुड वाली नौटंकी बंद करो…केस वापस ले वरना तेरे को ठोकेंगे। इसपर मैंने एक बार फिर पूछा हैं कौन ये भाई? जवाब मिला- क्यों मरना चाहते हो? जब गोली लगेगी तब तेरे परिवार को भी पता चल जाएगा कि भाई कौन हैं।’

अकाली दल के प्रवक्ता ने अपने ट्वीट में फोन का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है..जिसमें मोहम्मद वसीम का नाम दर्ज है। एक अन्य ट्वीट में मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा कि ‘मैं आग्रह करता हूं कि इस नंबर की जांच-पड़ताल की जाए..इस तरह की धमकियां मुझे प्रभावित नहीं कर सकती हैं…लेकिन इन धमकियों के पीछे जो मास्टरमाइंड काम कर रहा है उसका सामने आना जरुरी है।’

I urge you to kindly investigate this number and address my concerns.

Such threats do not affect me but the mastermind behind these threats should be exposed@DelhiPolice @DCPWestDelhi @ANI @republic @TimesNow @ABPNews @thetribunechd https://t.co/JwZvqPCFdz

— #Istandwithfarmers Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) September 28, 2020