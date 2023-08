राज्य सरकार की विशेष छूट योजना में 18 साल बाद जेल से रिहा हुआ हिस्ट्रीशीटर, फिर कत्ल के आरोप में गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक 26 जुलाई को मोटरसाइकिल पर सवार होकर रियासत अपने घर जा रहा था तभी हटौरा क्रॉसिंग के पास हमलावरों ने उस पर लाठियों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया।

प्रतीकात्मक तस्वीर (Freepik)

UP Crime News: राज्य सरकार की विशेष छूट योजना के तहत हत्या के दोषी को उसकी 20 साल की जेल की सजा पूरी होने से दो साल पहले रिहा किए जाने के महीनों बाद शाहजहाँपुर पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 56 वर्षीय शख्स को 26 जुलाई को जिले के रोजा इलाके में एक स्थानीय व्यवसायी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। कांठ पुलिस स्टेशन में हिस्ट्रीशीटर ताहिर खान के खिलाफ 10 संगीन मामले दर्ज पुलिस ने बताया कि ताहिर खान को करीब 18 साल जेल में रहने के बाद 26 जनवरी को रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि ताहिर का नाम 54 वर्षीय व्यवसायी रियासत की हत्या के मामले में दर्ज दो अन्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान सामने आया था। पुलिस ने कहा कि ताहिर खान को कांठ पुलिस स्टेशन द्वारा “हिस्ट्रीशीटर” घोषित किया गया था। वहां ताहिर खान के खिलाफ 10 संगीन मामले दर्ज हैं। ताहिर खान को हत्या के एक मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी रोजा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी अमित कुमार पांडे ने कहा, “जांच के दौरान, हमें पता चला कि ताहिर खान को हत्या के एक मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। वह शाहजहाँपुर जेल में बंद था। 26 जनवरी को ताहिर को उसकी सजा पूरी होने से दो साल पहले जेल से रिहा कर दिया गया। एक जेल अधिकारी ने बताया कि ताहिर खान को राज्य सरकार की विशेष छूट योजना के तहत रिहा किया गया था। शाहजहाँपुर के जिला मजिस्ट्रेट उमेश प्रताप सिंह ने कहा, “मामले की जांच के निष्कर्षों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।” डीएम ने कहा कि वह जिला पुलिस से भी इस मामले में रिपोर्ट मांगेंगे। Also Read Goa: छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित बयान को लेकर कैथोलिक पादरी पर मामला दर्ज, पूरा मामला चांद मियां सहित 11 लोगों के खिलाफ रोजा पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज पुलिस के अनुसार, रियासत 26 जुलाई को मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर जा रहा था तभी हटौरा क्रॉसिंग के पास हमलावरों ने उस पर लाठियों और लोहे की छड़ों से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि रियासत को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा कि चांद मियां सहित 11 लोगों के खिलाफ रोजा पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इन सबके साथ रियासत का संपत्ति विवाद था। Delhi Sakshi Case: इन 5 घटनाओं को भी लोगों ने बताया था Love Jihad, हिल गया था पूरा देश | Video मर्डर केस में चांद मियां और काशिफ की निशानदेही पर ताहिर खान की गिरफ्तारी थाना प्रभारी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि रियासत चांद मियां का दूर का रिश्तेदार था। SHO ने कहा कि जनवरी में रियासत और उसके सहयोगियों ने चांद मियां और उनके परिवार पर हमला किया था और इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान चांद मियां ने अपना अपराध कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि ताहिर और काशिफ भी रियासत पर हमले में शामिल थे। एसएचओ ने कहा, “चांद मियां और काशिफ को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था, जबकि ताहिर को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। उसे एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे जेल भेज दिया।”

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram