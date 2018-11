यह हत्यारा खुद को ‘BTK किलर’ कहलाना पसंद करता था। यकीनन ‘BTK’ शब्द ने आपको यहां चौंकाया जरूर होगा लेकिन जब आप इस शब्द का असली मतलब जानेंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह हैवान कितना क्रुर और वहशी है। यहां BTK का मतलब है कि BIND- (बांधना), TOTURE (यातना देना), एंड KILL (हत्या)। यूनाइटेड स्टेट के कंसास के सबसे बड़े शहर विचिटा का ‘BTK किलर’ अरसे तक दोहरी जिंदगी जीता रहा और किसी को भी उसपर शक तक नहीं हुआ। डेनिस रेडर नाम का यह शख्स अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सबकी नजर में एक साधारण सी जिंदगी जीता था।

शायद यही वजह थी की करीब 30 साल तक इसके जुर्म पर पर्दा पड़ा रहा और किसी को इसके सीरियल किलर होने की भनक तक नहीं लगी। कहा जाता है कि यह हत्यारा लड़कियों की हत्या करने के बाद उनके अंडरगार्मेन्ट्स भी पहनता था। दरअसल ऐसा वो अपनी सेक्शुअल संतुष्टि के लिए करता था। डेनिस को बचपन से ही लड़कियों के अंत:वस्त्र चुराने का शौक था। आगे जाकर उसका यह शौक उसका खूनी जुनून बन गया। अब जरा इस सीरियल किलर के खूनी कारनामों के बारे में भी जान लीजिए।

15 जनवरी 1974 को डेनिस रेडर के हाथ पहली बार इंसान के खून से सने। इस दिन इसने एक परिवार के चार सदस्यों को मौत की नींद सुला दिया। रेडर ने 38 साल के जोसेफ, 34 साल की उनकी पत्नी जूली, 11 साल के उनके बेटे जोसेफ और 9 साल के उसके भाई जूनियर जोसेफ की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस हत्या के करीब महीने भर बाद सन् 1974 में 21 साल की कैथरिन और 19 साल के उनके भाई डेनिस रेडर की तलाश में उसके घर में घुसे। उस वक्त रेडर घर पर ही मौजूद था। रेडर ने तुरंत अपने तमंचे के बल पर इन लोगों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। रेडिन ने 19 साल के केविन से कहा कि वो अपनी बहन को बांध दे। इसके बाद रेडिन ने खुद केविन को भी अपने बिस्तर से बांध दिया।

जब केविन ने खुद को छुड़ाने का प्रयास किया तो रेडर ने उसके सिर में दो गोलियां दाग दी। केविन की हत्या के बाद उसने कैथरिन को गला दबाकर मारने का प्रयास किया। लेकिन इस बहादुर महिला ने अपनी जिदंगी के लिए रेडिन से जंग लड़ी। हैरतअंगेज ढंग से कैथरिन उस वक्त पुलिस को फोन करने में कामयाब भी हो गई। हालांकि बाद में गंभीर चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई।

इस हत्या के करीब तीन साल बाद रेडर ने एक महिला जासूस की हत्या कर दी। इस महिला जासूस को भी उसने दम घोंट कर मार डाला। अक्टूबर 1974 में रेडर ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपनी इन सभी हत्याओं के बारे में बताया। इतना ही नहीं उसने इस चिट्ठी को विचिटा स्थित लाइब्रेरी के एक किताब के अंदर रख कर उसे छिपा दिया। बाद में यह चिट्ठी स्थानीय मीडिया को भी मिल गई। 1978 में रेडर ने विचिटा रेडियो स्टेशन को एक खत भी लिखा जिसमें उसने कबूल किया कि उसने कई सारी हत्याएं की है।

सन् 1985 में इस सीरियल किलर ने 53 साल की एक महिला मैरिन हेज की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इसने मैरिन के सारे कपड़े उतारे उसे एक कंबल में लपेटा और अपनी कार में डालकर चर्च ले गया। उसने चर्च में मृत महिला की कई अश्लील तस्वीरें भी ली। इसके बाद उसने एक नाले में महिला के शव को फेंक दिया। 1974 से लेकर 1991 के तक इस सनकी किलर ने कई लोगों को मारा।

यह हत्यारा अक्सर मीडिया और पुलिस से चिट्ठी के जरिए संपर्क में भी रहता था और चाहता था कि लोग उसके नाम से थर-थर कांपें। उसकी यहीं आदत बन गई उसके गिरफ्तार होने की वजह। साल 2004-2005 के बीच इस हत्यारे ने पुलिस को एक फ्लॉपी डिस्क भेजी। इसमें भी उसने अपनी गुनाहों का ही जिक्र किया था। इस बार पुलिस ने टेक्निशियन्स की मदद से यह पता लगा लिया कि फ्लॉपी के अंदर डाटा डालने वाले शख्स का नाम डेनिस है। पुलिस को यह भी पता चला कि पार्क सिटी लाइब्रेरी और Christ Lutheran Church के इलाके में इस फ्लॉपी को तैयार किया गया है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि डेनिस रेडर इस चर्च का प्रेसिडेंट भी है।

साल 2005 मे पुलिल ने डेनिस को पकड़ लिया और उसके गुनाह बेनकाब हो गए। उसके घरवाले और पड़ोसी उसके चेहरे के पीछे छिपे एक भयानक चेहरे को देखकर दंग रह गए। डेनिस पर कई हत्याओं का केस चला और 18 अगस्त 2005 को उसे 175 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसकी यह जेल की सजा साल 2180 में पूरी होगी। रेडर की पत्नी ने उसे तलाक दे दिया हालाकि रेडर की बेटी अभी भी कभी-कभी उससे बातचीत करती है। रेडर की बेटी केरी रॉसन ने A Serial Killer Daughter: My Story of Faith, Love and Overcoming नाम से अपनी किताब भी लिखी है।

