Seema Haider: कराची में किस-किस से मिली सीमा हैदर? हुआ ये बड़ा खुलासा, गहराया जासूसी का शक

Seema Haider: पाकिस्तान से अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी से मिलने भारत आई सीमा हैदर की मुशिकलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सीमा और सचिन से यूपी एटीएस और आईबी की टीमें लगातार पूछताछ कर रही है। खुफिया जांच एजेंसियां सीमा हैदर के कराची कनेक्शन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हैं।

Seema Haider: पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन मीणा (फोटो सोर्स: PTI)

Seema Haider: पाकिस्तानी सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन मीणा से मिलने तीन देशों की सरहद लांघ कर गैरकानूनी तरीके से भारत पहुंची। सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसी की कड़ी निगरानी में है। सुरक्षा एजेंसी इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। यूपी एटीएस और आईबी की टीम सीमा हैदर से लगातार पूछताछ कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों को सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने का शक बना हुआ है। आईबी सीमा हैदर के कराची कनेक्शन का पता लगाने में लगी हुई है। हाल ही में हुए पूछताछ में सीमा हैदर ने बताया कि वो अपने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के बिना तकरीबन चार साल से रह रही थी। सीमा हैदर के इसी बयान से पूरे मामले में नई थ्योरी सामने आई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीमा हैदर कुछ सवालों का गोलमोल जवाब दें रही है। इसके कारण सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों का शक गहराता जा रहा है। सीमा हैदर का कराची कनेक्शन सीमा हैदर ने जांच एजेंसी को बताया कि वह पाकिस्तान के अलग-अलग इलाकों में रही थी। आईबी को जानकारी मिली है कि सीमा हैदर पिछले काफी समय से सिंध प्रांत की राजधानी कराची में रह रही थी। बता दें कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहीं से सीमा हैदर फ्लाइट लेकर सऊदी अरब होते हुए नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि सीमा हैदर कराची में किस जगह और किसके साथ रहती थी। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर के दावे के मुताबिक वह साल 2019 तक कराची में टाइल्स लगाने का काम करता था और बाद में वह काम करने सऊदी अरब चला गया। सीमा हैदर कराची में कई लोगों से मिली थी और वह कई जगह गई भी थी। वहीं जांच एजेंसी सीमा हैदर के दिए हुए जवाब से असंतुष्ट है। Also Read Seema Haider: सीमा हैदर ने क्यों छुपाई उम्र? सेना से जुड़े लोगों को क्यों भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट, जानें हर सवाल का जवाब कराची में किसके संपर्क में थी सीमा? सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी सीमा हैदर से उसके सिंध में रुकने और किन लोगों के संपर्क में थी इसका पता लगाना चाहती है। सीमा हैदर इन सवालों का गोलमोल जवाब दे रही है। सीमा अपना बयान बार-बार बदल रही है। जांच एजेंसी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं सीमा हैदर आईएसआई द्वारा प्लांट की गई जासूस तो नहीं है। सीमा पर शक गहराने का एक कारण यह भी है कि वह गुलाम हैदर के बिना कराची में तकरीबन चार साल तक कैसे और कहां रही थी। बता दें कि सीमा हैदर का मायका और ससुराल दोनों सिंध प्रांत में ही है फिर भी सीमा हैदर कराची में अकेले क्यों रहती थी? इसका जवाब सीमा हैदर नहीं दे पा रही है।

