क्या सच में ISI से जुड़ी है सीमा हैदर, पाकिस्तान से दुबई और नेपाल के रास्ते कैसे पहुंची भारत? UP ATS जांच रही पूरी कुंडली

UP ATS सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान से दुबई और नेपाल के रास्ते भारत यात्रा के दौरान सीमा हैदर किस-किस के संपर्क में रही। उसने किससे बातचीत की और उसने कितने मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया?

ग्रेटर नोएडा में जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करती हुई पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन मीणा (पीटीआई फोटो)

पाकिस्तान से अवैध तरीके से दुबई और नेपाल के रास्ते अपने चार बच्चों के साथ दिल्ली- एनसीआर पहुंची सीमा गुलाम हैदर (Seema Haider Case) की जांच अब यूपी एटीएस कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर नए-नए खुलासे के बीच उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वॉड ने सीमा गुलाम हैदर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी एटीएस ने गौतमबुद्ध नगर के रब्बूपुरा में रहने वाली सीमा के पाकिस्तान से भारत की ट्रैवल टाइमलाइन से अपनी जांच की शुरुआत की है। क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है UP ATS UP ATS सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान से दुबई और नेपाल के रास्ते भारत यात्रा के दौरान सीमा हैदर किस-किस के संपर्क में रही। उसने किससे बातचीत की और उसने कितने मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया? यूपी एटीएस के अफसर यह पता लगाने में जुट गए हैं कि पाकिस्तान में सीमा गुलाम हैदर के मायके और ससुराल का बैकग्राउंड क्या है और उसको लेकर भारत और पाकिस्तान में उड़ रही जासूस होने की बात कोरी अफवाह है या इसमें कोई सच्चाई भी है।

