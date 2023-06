बहन की नाइट ड्रेस पहनकर पुलिस को दे रहा था चकमा, सिकंदराबाद में मोबाइल शॉप लूटने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार

स्टोर मैनेजर के मुताबिक चोर ने 28 मई की रात मोबाइल स्टोर में घुसने के लिए शटर और बगल की दीवार को तोड़ दिया और लगभग 8.28 लाख रुपये मूल्य के 37 रियलमी मोबाइल फोन और विभिन्न मॉडलों के टैबलेट चुरा लिए।

सांकेतिक तस्वीर

Hyderabad Crime News: हैदराबाद पुलिस ने बुधवार को एक सुरक्षा गार्ड (Security Gaurd) को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उसने 28 मई को सिकंदराबाद में एक मोबाइल फोन स्टोर से 8 लाख रुपये के सेल फोन और टैबलेट चुरा लिए थे। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने खुद को एक महिला के रूप में बदल लिया था। आरोपी सिक्योरिटी गार्ड ने इसके लिए अपनी बहन की नाइट ड्रेस पहन ली थी। गुमराह करने के लिए ‘महिला’ बनकर वारदात को अंजाम दिया मामले की जांच कर रही पुलिस टीम के मुताबिक जिस ‘महिला’ को अपराध के समय दुकान की ओर जाते हुए पाया गया, वह 28 वर्षीय सुरक्षा गार्ड मनकला याकैया था। वह मोबाइल फोन की दुकान वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। पुलिस ने आरोपी के घर से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि याकैया मोबाइन स्टोर के लेआउट और सुरक्षा उपायों को जानता था। उसने लूट के वक्त पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी बहन की नाइट ड्रेस पहन रखी थी। 8.28 लाख रुपये के मोबाइल फोन और टैबलेट पर हाथ साफ किया स्टोर के मैनेजर ने कहा कि चोर ने 28 मई की रात स्टोर में घुसने के लिए शटर और बगल की दीवार को तोड़ दिया और लगभग 8.28 लाख रुपये मूल्य के 37 रियलमी मोबाइल फोन और विभिन्न मॉडलों के टैबलेट चुरा लिए। पुलिस अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों की पुष्टि करने के बाद शुरू में सोचा कि चोरी के पीछे एक महिला का हाथ है। उनके अनुसार, याकैया ने सावधानीपूर्वक योजना बनाई और चोरी को अंजाम दिया। बहन की नाइट ड्रेस पहनने के बाद याकैया ने अपना चेहरा भी ढका पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड याकैया ने 24 और 28 मई के बीच विशेष तौर पर पहली मंजिल पर स्थित मोबाइल फोन स्टोर की पूरी तरह से रेकी की। अपनी बहन की नाइट ड्रेस पहनने के अलावा याकैया ने अपना चेहरा भी ढक लिया और दीवार और शटर को तोड़ने के लिए दुकान के पिछले हिस्से में चला गया था। Also Read IIT Bombay Suicide: अक्टूबर से फरवरी तक IIT Bombay में दर्शन सोलंकी के साथ क्या हुआ? 55 बयान वाले 473 पेज के चार्जशीट में खुलासा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सुरक्षा उपायों से पूरी तरह वाकिफ था याकैया महाकाली डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त बी रमेश ने कहा, “सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि संदिग्ध ने रणनीतिक रूप से एक विशेष स्टोर की लाइट को सटीक तरीके से बंद कर दिया। इससे पता चलता है कि वह परिसर से परिचित था।” शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्टोर के कर्मचारियों और रखरखाव कर्मियों के बयान लेने के बाद पुलिस ने याकैया को संदिग्धों में से एक के रूप में चिन्हित किया। वह इमारत में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था और जरूरी सुरक्षा उपायों के विवरणों से अच्छी तरह वाकिफ था। हर-हर शंभू गाने वाली Farmani Naaz के भाई-जीजा निकले सरिया लूट गैंग के सरगना, दोनों गिरफ्तार | Video छुट्टी के लिए आवेदन किया और लूट के लिए भेष बदलकर आया बी रमेश ने कहा, “वह जानता था कि मोबाइल स्टोर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। उसने कुछ दिनों के लिए अपने पैतृक गांव जाने के लिए छुट्टी के लिए आवेदन किया था और दुकान में घुसने के लिए भेष बदलकर आया था। महबूबाबाद में उसके घर से चोरी किए गए फोन और टैबलेट बरामद किए गए।’ पुलिस ने महाकाली थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 457 और 380 के तहत मामला दर्ज किया है।

