हरियाणा में स्कूल जा रही 15 साल की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म, पीड़िता ने होटल से किया फोन

हरियाणा के रोहतक में 15 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

हरियाणा के रोहतक में 15 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा जब स्कूल से लौट रही थी तो उसका अपहरण कर लिया गया और फिर होटल ले जाकर उसका दुष्कर्म किया गया। घटना रविवार की है। फिलहाल इस मीमले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और चौथे आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को उसका अपहरण कर लिया गया और कार से होटल ले जाया गया। सांपला के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) राकेश कुमार ने कहा कि कार चालक अभी फरार है। आरोपियों की उम्र 21 से 32 साल के बीच है। पुलिस ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी ने कहा कि आरोपियों में से एक लड़की को जानता था और उसने ही स्कूल जाते समय उसका रास्ता रोका था। पुलिस ने कहा कि लड़की को धमकी दी गई कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, लड़की ने होटल से अपने परिवार से संपर्क किया था। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई । उन्होंने बताया कि घटना के बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। Also Read दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों ने महिला को ऑटो से गिराया, फिर सड़क पर घसीटा, जानिए क्या है पूरा मामला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने सख्त कार्रवाई की मांग की वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने रविवार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मामले में संवेदनशीलता और तत्परता से काम करना चाहिए। एक बयान में कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पीड़िता को त्वरित न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। हुड्डा ने कांग्रेस के रोहतक विधायक बीबी बत्रा से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने को कहा। बत्रा ने अस्पताल में पीड़िता से मुलाकात की और उसके परिवार के सदस्यों से भी बात की। उन्होंने उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पीड़िता सदमे में है और उसे इलाज के साथ-साथ काउंसलिंग की भी जरूरत है। इस दौरान हुड्डा ने दावा किया कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, “एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में हर दिन चार से पांच बलात्कार और एक दर्जन अपहरण के मामले दर्ज हो रहे हैं।

