सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में स्थित मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मस्जिदुल हराम में एक संदिग्ध युवक तेज रफ्तार कार लेकर घुस गया। मस्जिद में युवक के तेज रफ्तार कार के साथ घुसने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक तेज रफ्तार कार बैरियर तोड़ कर मस्जिद में घुस जाती है और कार चला रहा युवक 2 बैरियर तोड़ कर घुसता है।

वीडियो में नजर आ रहा है कि मस्जिद के एक गेट पर कार ड्राइवर की जोरदार टक्कर हो गई। जिसके बाद कार वहां रुक गई। वीडियो में नजर आ रहा है कि कार के बैरियर तोड़ते ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी तेजी से कार की तरफ दौड़ते हैं। काफी संख्या में सुरक्षाकर्मी वहां तुरंत जमा हो जाते हैं। मक्का प्रशासन ने अभी कार चला रहे युवक के बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है। युवक का नाम उजागर नहीं किया गया है।

शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया है कि युवक पर संभावित चार्ज भी लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात क़रीब 10:30 बजे एक व्यक्ति ने पहले तो अपनी तेज़ रफ़्तार कार से ग्रांड मस्जिद के गेट के बाहर लगे बैरियरों को टक्कर मारी और उसके बाद, मस्जिद के दक्षिणी गेट में कार घुसा दी।

मक्का प्रांत के एक अधिकारी सुल्तान अल-दोसारी के मुताबिक़, कार को मस्जिद के गेट में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले दक्षिणी हिस्से के पास की सड़क पर बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए देखा गया था। उन्होंने कहा, कि शुक्र है इस दुर्घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है।

#BREAKING: A #Saudi was arrested for crashing car in the outer courtyards of the Grand Mosque in #Makkah after losing control; no injuries reported — SPA pic.twitter.com/O323GGuyFW

— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) October 30, 2020