Sarai Rohilla Murder: ‘बेटी को मारने आया, गलती से मां पर फायर’- वीडियो क्लिप में सराय रोहिल्ला हत्याकांड के आरोपी का कबूलनामा

वीडियो में आरोपी को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है: “मुझे नहीं पता था कि उसकी माँ वहाँ थी। उसने मुझे और बंदूक को देखा। वह चिल्लाई…मैंने गलती से उस पर गोली चला दी।”

प्रतीकात्मक तस्वीर । (Jansatta)

Sarai Rohilla Murder Case: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में घर में घुसकर 55 वर्षीय एक महिला की कथित तौर पर उसकी बेटी के पूर्व साथी द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के कुछ दिनों बाद पुलिस को एक काफी अहम एक वीडियो क्लिप मिली है। वीडियो क्लिप में आरोपी युवक ने कथित तौर पर अपराध कबूल कर लिया है। इसके अलावा उसने महिला की बेटी पर उसके साथ “रिश्ता” खत्म करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने आरोपी अंकित कौशिक को नोएडा से गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच (Delhi Police Crime Branch) ने आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उसकी पहचान अंकित कौशिक के रूप में हुई है। वह कोतवाली में एक साड़ी की दुकान में सेल्समैन का काम करता है। वीडियो में अंकित को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है, “मुझे नहीं पता था कि उसकी माँ वहाँ थी। उसने मुझे और मेरी लाई हुई बंदूक को देखा। वह चिल्लाई… मैंने गलती से उस पर गोली चला दी।” सराय रोहिल्ला हत्याकांड, क्या है पूरा मामला सराय रोहिल्ला इलाके में बुधवार देर शाम को 55 साल की एक महिला पूनम के सिर में गोली मार कर हत्या कर दी गई। डीसीपी सागर सिंह कलसी ने इस मामले के बारे में बताया था कि पुलिस की शुरुआती जांच के आधार पर हत्या का शक और आरोप महिला की बेटी के एक्स बॉयफ्रेंड अंकित नाम के एक युवक पर है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौका ए वारदात पर पहुंची पुलिस को एक कट्टा और 19 जिंदा कारतूस मिला था। Also Read Gujarat: बेटी का हुआ था यौन उत्पीड़न, पिता ने एक साल बाद चाकू मार कर की आरोपी की हत्या- गिरफ्तार महिला की हत्या के बाद अंकित ने बेटी को फोन पर धमकाया डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि सराय रोहिल्ला पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। वहीं महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के बाद गुरुवार को परिजनों को सौंप दिया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पति जयप्रकाश और तीन बेटियों के साथ पूनम एक तीन मंजिला मकान के दूसरे मंजिल पर रहती थी। उनकी दूसरे नंबर की बेटी से अंकित की दोस्ती रह चुकी थी। परिवार के एतराज के बाद ही लड़की ने अंकित से दोस्ती तोड़ ली थी। इससे वह बुरी तरह गुस्से में था। महिला की हत्या के बाद अंकित ने उनकी बेटी को फोन भी किया था। Sakshi Sahil Case: Postmortem Report में खुलासा, लड़की के दोस्त ने बताया साहिल का सच | Shahbad Diary | Video

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram