बिहार में छापेमारी कर रहे SHO की गोली मारकर हत्या, 8 से 10 बदमाशों ने ताबड़तोड़ की फायरिंग

बिहार के समस्तीपुर जिले में ऑन ड्यूटी तैनात मोहनपुर ओपी थाना प्रभारी (SHO) की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

(प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

बिहार में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला समस्तीपुर जिले का है। यहां ऑन ड्यूटी तैनात 47 साल के मोहनपुर ओपी थाना प्रभारी (SHO) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, SHO सोमवार शाम संदिग्ध मवेशी चोरों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे थे उसी दौरान उनके ऊपर 8 से 10 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उनके सिर में गोली लग गई। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिला पुलिस ने एक्स (ट्विटर) पर SHO के मौत की पुष्टि की। समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) विनय तिवारी का बयान आया सामने नंद किशोर यादव की हुई हत्या पर समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनय तिवारी ने कहा कि ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे मोहनपुर पुलिस चौकी के प्रभारी नंद किशोर यादव के सिर में गोली लगी। उनका इलाज बेगुसराय के एक प्राइवेट अस्पताल में किया जा रहा था। तिवारी ने आगे कहा कि पुलिस ने पशु तस्करों के गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा। उसने गिरोह की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद नंद किशोर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उस सूचना पर कार्रवाई की और शहबाजपुर क्षेत्र में गैस गोदाम के पास एक स्थान पर गई। “जैसे ही SHO गाड़ी से उतरे अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। एक गोली उनकी आंख के ऊपर चेहरे पर लगी।” फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भैंस चोरी की घटनाएं बढ़ गईं थीं आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, एसएसओ के क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भैंस चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थीं। वे इन चोरियों पर रोक लगाना चाहते थे। रिपोर्ट के अनुसार, नालंदा का एक गिरोह इन घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इस पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ने कई भैंस को बरामद किया था। Also Read ‘लप्पू सा सचिन’ कहने वाली पड़ोसन के खिलाफ एक्शन लेंगी सीमा हैदर, वकील ने कहा- यह हर भारतीय पति का अपमान एसपी एसपी विनय के अनुसार, बीती पात थाना प्रभारी ने इसी सिलसिले में छापेमारी की थी और कुछ भैंस बरामद कर लौटे थे। इसी बीच उन्हें सूचना मिली की चोर दलसिंहसराय में छुपे हुए हैं। वे उस जगह पर छापेमारी करने के लिए निकल पड़े। वे उस जगह पर पहुंचे ही थे कि उनके ऊपर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसी बीच एक गोली उनकी आंखे के सिर में लगी औऱ वे घायल हो गए। पुलिस कर्मी उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। जहां से उन्हें बेगूसराय रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

