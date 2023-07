Kanpur: सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आठवीं चार्जशीट दाखिल, 3 अगस्त को अगली सुनवाई

कानपुर कोर्ट इस मामले पर 3 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा।

सपा विधायक इरफ़ान सोलंकी (फोटो सोर्स- स्क्रीनग्रैब)

समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki) और उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी सहित छह अन्य लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत शुक्रवार को कानपुर की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है। पुलिस ने शनिवार को कहा कि कानपुर कोर्ट इस मामले पर 3 अगस्त को सुनवाई करेगा। गैंग बनाकर लोगों में आतंक फैलाने और धमकी देने का आरोप कानपुर सरकार के वकील भास्कर मिश्रा ने कहा, “शुक्रवार को यूपी गैंगस्टर्स एक्ट मामले के तहत इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी सहित छह अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। पुलिस ने उन पर गैंग बनाकर लोगों में आतंक फैलाने और धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोप पत्र में आरोपियों के खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स एक्ट लागू करने के लिए चार मामलों (आरोपियों के खिलाफ पहले दर्ज) का भी उल्लेख है।” दिसंबर में हुई थी इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी, फिलहाल महराजगंज जेल में बंद कानपुर की सीसामऊ सीट से चार बार के विधायक इरफान सोलंकी पर पिछले नौ महीनों में आठ मामले दर्ज किए गए थे। सभी मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया। पिछले दिसंबर में गिरफ्तारी के बाद से इरफान सोलंकी फिलहाल महराजगंज जेल में बंद हैं। पुलिस के मुताबिक, एक मामले की सुनवाई अगले महीने तक पूरी होने की उम्मीद है। पुलिस ने मौजूदा मामले की जांच के दौरान आरोपियों की करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का दावा किया है। महिला को परेशान करने, जमीन हड़पने और घर में आग लगाने का भी मामला पिछले नवंबर में इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी समेत चार अन्य पर कानपुर के जाजमऊ पुलिस स्टेशन में आगजनी और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। उन पर शहर के एक पॉश इलाके में एक महिला को कथित तौर पर परेशान करने और उसकी जमीन हड़पने के लिए उसके घर में आग लगाने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा, “तब से इरफान पर कानपुर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में सात अन्य मामलों में मामला दर्ज किया गया था। यूपी गैंगस्टर्स एक्ट सहित कुल पांच मामले जाजमऊ पुलिस स्टेशन में, दो ग्वाल टोली में और एक मूलगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे।” Also Read Ashtavinayak Fraud: भागने से पहले किस से मिला था सेल्वा नादर? पुणे पुलिस ने अदालत में बताया, पूरा मामला इरफान सोलंकी के खिलाफ पिछले नौ महीनों में आठ मामले दर्ज किए गए कानपुर के पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड ने पुष्टि की कि इरफान सोलंकी के खिलाफ पिछले नौ महीनों में आठ मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा, ”लगभग सभी मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। ज्यादातर मामलों में आरोपपत्र दाखिल हो चुके हैं। एक मामला तो अंतिम चरण तक भी पहुंच गया है।” कानपुर में तैनात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ” यूपी गैंगस्टर्स एक्ट मामले के तहत इरफान सोलंकी पर रिजवान सहित चार अन्य लोगों के साथ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने दो और लोगों के नाम जोड़े।” अब तक आरोपियों की लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त – पुलिस का दावा मिश्रा ने कहा, “ आरोपपत्र (चार्जशीट) में पुलिस ने कहा कि अब तक आरोपियों की लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। सबसे ज्यादा जब्त संपत्ति इरफान सोलंकी की है। पुलिस ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित धन से खरीदी गई उनकी अन्य संपत्तियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।” मिश्रा ने कहा कि पुलिस ने इरफान सोलंकी का आपराधिक इतिहास भी संलग्न किया है। इसमें उसके खिलाफ कुल 18 मामले दर्ज दिखाए गए हैं। Akhilesh Yadav से मुलाकात के 24 घंटे बाद क्यों बदली गई SP MLA Irfan Solanki की जेल? Video वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए इरफान सोलंकी मिश्रा ने कहा कि शुक्रवार को इरफान सोलंकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए, जबकि छह अन्य आरोपियों को कानपुर जिला जेल से अदालत में लाया गया। उन्होंने कहा, “अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और सुनवाई की अगली तारीख 3 अगस्त तय की। इरफान सोलंकी और अन्य के खिलाफ दायर आगजनी का मामला अंतिम चरण में पहुंच गया है और अगले महीने तक फैसला आने की उम्मीद है। मामले में जांच अधिकारी से जिरह जारी है।”

