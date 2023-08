‘अपमानजनक’ ऑनलाइन पोस्ट के लिए सपा नेता के खिलाफ केस दर्ज, महिला ने बताया आदतन अपराधी

समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मनीष जगन अग्रवाल पार्टी की सोशल मीडिया इकाई के सदस्य हैं। शुक्रवार को दर्ज मामले के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

