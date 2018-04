काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी पाए गए सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। सेंट्रल जेल में सलमान खान कैदी नंबर 106 बन गए हैं और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जोधपुर के डीआईजी विक्रम सिंह ने पत्रकारों को बताया कि सलमान खान का मेडिकल टेस्ट किया गया और उन्हें कोई समस्या नहीं है। सलमान पूरी तरह से फिट हैं। डीआईजी विक्रम सिंह ने बताया कि सुबह से ही सलमान ने कुछ खाया नहीं है, लेकिन उन्हें खाना दे दिया गया है। जेल में जाने के बाद सलमान खान ने किसी तरह की स्पेशल डिमांड नहीं की है। सलमान खान शुक्रवार से जेल के अंदर कैदी नंबर 106 की यूनिफॉर्म पहनेंगे। शुक्रवार को सलमान के रिश्तेदार उनसे मिलने जेल में आएंगे। सलमान खान को जेल के अंदर डिनर में चने की दाल, चपाती और गोभी की सब्जी दी गई। साथ ही नॉर्मल पानी दिया गया है। उन्होंने जेल के बर्तनों में ही खाना खाया।

डीआईजी के मुताबिक, अगले दिन सुबह उन्हें नाश्ते में दलिया और चाय दिया जाएगा। इसके अलावा खिचड़ी की भी व्यवस्था है। जेल के अंदर सलमान खान को बाकी कैदियों से कुछ ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं। यहां उन्हें अलग से टॉयलेट दिया गया। सलमान के टॉयलेट में कोई दूसरा कैदी एंट्री नहीं कर सकता है। सलमान खान को ओढ़ने के लिए एक कंबल दिया गया है। हालांकि, सलमान के लिए बाकी कैदियों की तरह फर्श पर ही सोने की व्यवस्था की गई है। सलमान खान के बैरक को खास तरह की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। सलमान खान इससे पहले भी इसी जेल में 72 घंटे गुजार चुके हैं। तब उनको इसी जेल में बैकर नंबर 1 में रखा गया था।

#SalmanKhan has been given number 106 & is lodged in Ward number 2. He was made to undergo medical test & has no medical issues. He hasn't made any demands. We'll give him jail uniform tomorrow. Multiple-layer security has been put up for his ward: Vikram Singh, Jodhpur DIG(Jail) pic.twitter.com/MTjY7PlVRj

— ANI (@ANI) April 5, 2018