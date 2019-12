कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र के बंतवाल में आरएसएस द्वारा संचालित एक स्कूल के प्रबंध समिति के सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना का स्कूल में बच्चों से मंचन करवाया और इसका वीडियो दिखाया। उसी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने यह रिपोर्ट दर्ज की है। दक्षिण कन्नड़ पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि बंतवाल टाउन पुलिस ने आईपीसी की धारा 295 ए और 298 के तहत कल्लादका प्रभाकर भट, नारायण सोमैयाजी, वसंत माधव और चिन्नाप्पा कोटियान के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और कई विशिष्ट लोग शामिल हुए थे : बंतवाल के कालदक्का में श्री राम विद्याकेंद्र हाई स्कूल में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में यह वीडियो दिखाया गया था। इसमें केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी और कर्नाटक के कई मंत्री भी शामिल हुए थे।

Hindi News Today, 17 December 2019 LIVE Updates: बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Karnataka: Case registered against RSS leader Kalladka Prabhakar Bhat and four others for allegedly hurting religious sentiments. On 15th December, reportedly a school run by Prabhakar Bhat in Kalladka made students ‘demolish’ Babri Masjid in a play.

— ANI (@ANI) December 17, 2019