हरियाणा के पानीपत में चोरों ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर धावा बोल दिया। रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए चोर छत का स्लैब तोड़ते हुए बैंक में घुसे और स्ट्रॉन्ग रूम भी तोड़ दिया। यह घटना एक गुरुद्वारा परिसर में संचालित हो रहे बैंक में हुई। इस दौरान करीब छह लॉकर्स तोड़े जाने की खबर मिली है। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन लॉकर्स में कई लाख रुपए का सामान था, हालांकि अब तक नुकसान का पुख्ता आंकड़ा सामने नहीं आया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदमाशों ने बैंक में मौजूद कुल 180 लॉकर्स में से उन्हीं को निशाना बनाया जिनमें जेवर और नकदी ज्यादा थे। यह घटना पानीपत के सनौली रोड स्थित एक गुरुद्वारे में हुई। जिस बैंक को निशाना बनाया गया उसके ऊपर एक स्कूल भी संचालित होता है। सोमवार (12 अगस्त) की सुबह जब सफाईकर्मी स्कूल की पहली मंजिल पर सफाई कर रहा था तो उसने देखा करीब दो फीट का स्लैब टूटा हुआ था।

Haryana: Robbers broke into the strong room of Punjab and Sind Bank in Panipat on August 11. Police says, “the bank and a school runs in the premises of a Gurudwara. Robbers entered the strong room by cutting the roof slab. 6 lockers have been damaged. Case registered.” pic.twitter.com/uizMVLueyP

— ANI (@ANI) August 13, 2019