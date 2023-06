सुहागरात के अगले दिन नहीं खुला दूल्हा-दुल्हन का दरवाजा, घरवालों ने कमरे में देखा तो उड़े होश

शादी के अगले दिन सुहागरात मनाने कमरे में गए दूल्हा-दुल्हन ने सुबह दरवाजा नहीं खोला।

प्रतीकात्मक फोटो (Jansatta)

बहराइच से दिल को दुखाने वाली एक घटना सामने आई है। यहां सुहागरात के समय दूल्हा-दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घरवालों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नए जोड़े की मौत ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि शादी के बाद दोनों की मौत हो गई। अभी तो घऱ में खुशियां आई थीं और अभी माहौल गमगीन हो गया। मामला थाना कैसरगंज क्षेत्र के गोडहिया नंबर 4 गांव का है। यहां रहने वाले सुंदर यादव के बेटे प्रताप यादव की शादी 30 मई को गोड़हिया नंबर 3 के रहने वाली पुष्पा से हुई थी। धूमधाम से बारात गई थी। नाच-गाना हुआ था। घरातियों ने बारातियों का स्वागत किया था। खाना-पीना हुआ और शादी की रस्में संपन्न हुई। 31 मई की सुबह प्रताप यादव अपनी दुल्हन को विदा कर घर लाया। महिलाओं ने मंगल गीत गा कर नवेली बहू का स्वागत किया। शादी के बाद की रस्में पूरी हुईं। घर में जश्न का माहौल था। अभी कई रिश्तेदार घर पर ही रुके हुए थे। दूल्हा-दुल्हन के सुहागरात की तैयारी की गई। अगले दिन कमरे से बाहर नहीं निकले पति-पत्नी इसके बाद दूल्हा-दुल्हन दोनों कमरे में सुहागरात मनाने गए। घरवाले भी सो गए। अगले दिन दोनों कमरे से बाहर ही नहीं निकले। घरवालों ने थोड़ी देर इंतजार किया। इसके बाद भी जब वे कमरे से बाहर नहीं निकले तो घरवाले परेशान हो गए। वे दरवाजा खटखटाने लगे मगर अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। Also Read Sakshi Murder Case: दिल्ली पुलिस ने बरामद किया वो चाकू जिससे साहिल ने ली थी साक्षी की जान, दोस्तों से भी होगी पूछताछ इसके बाद दूल्हे का छोटा भाई खिड़की से कूदकर कमरे में गया तो देखा कि दोनों बेड पर बेसुध अवस्था में पड़े थे। दोनों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद घर में कोहराम मच गया। घरवालों को पता नहीं था कि आखिर क्या हुआ है? दोनों की शादी घरवालों की मर्जी से हुई थी। घरवालों ने बताया कि उन पर शादी के लिए किसी तरह का दबाव नहीं था। पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।

