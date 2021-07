दानिश की मौत को ट्रोल करने पर पूर्व JK सीएम से भिड़ीं पत्रकार- दोहरा मापदंड साफ दिखने लगा है

वरिष्ठ पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध ने पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई है। अबदुल्ला ने पत्रकार की हत्या पर जश्न मनाने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अपना काम कर रहे दानिश की हत्या तालिबान के लोगों द्वारा कर दी गई, यह दुखद है लेकिन एक तथ्य य़ह भी कुछ लोग उसकी मौत पर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वह अपने काम में अच्छा था। दानिश ने अपने काम से लोगों को असहज कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने राइट विंग ट्रोलर्स पर भी हमला बोला।

अब्दुल्ला की इस टिप्पणी पर पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध ने कहा कि दानिश की हत्या पर जश्न मनाना बिल्कुल गलत है लेकिन एक तथ्य यह भी है कि कुछ लोग आज दानिश के लिए बुरा महसूस कर रहे हैं, यही लोग कभी रोहित सरदाना की मौत पर जश्न मनाने को सही ठहराया करते थे। ऋचा ने अब्दुल्ला के अंदाज में ही हिपोक्रेसी पर भी हमला साधा। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि आपको अब समझना चाहिए कि अब आपके दोहरे मापदंड दिखाई देने लगे हैं।

That Danish’s death is being celebrated by some trolls is tragic BUT the fact that same people who are feeling bad for him today were justifying the celebration of Rohit Sardana’s death. Rot in hell Hypocrites! And understand-Your double standards are just toooo visible now! https://t.co/eDNF6FmJmU

