‘रिया, सुशांत के कार्ड से खरीदारी करती थीं और सुशांत बढ़ते खर्च से परेशान थें’, सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा

‘रिया सुशांत के कार्ड से खरीदारी करती थी सुशांत को बढ़ते खर्च की चिंता थी…’ यह कहना है सुशांत के सबसे करीबी दोस्तों में से एक बताए जा रहे सिद्धार्थ पिठानी का। ‘टाइम्स नाऊ’ से बातचीत के दौरान सिद्धार्थ पिठानी ने कई खुलासे किये हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि ‘मैं सुशांत के लिए काम करता था..लेकिन वो पैसा नहीं देता था। जनवरी में जब मैं वापस आया तब उन्होंने मुझसे कहा कि जो भी तुम्हारी सैलरी है ऑफिस में जितना तु्म्हें मिल रहा है उतना मैं तुम्हें दूंगा तुम आ जाओ…

जब मैं गया वहां पर तो उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं सोचता हूं कि मेरे पास पैसा है क्योंकि मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूं…मैं अब अभिनय नहीं करना चाहता हूं और मुझे नहीं लगता कि मुझे अब काम मिलेगा…मैंने उनसे पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। वो चिंतित थे…’

सिद्धार्थ ने आगे कहा कि ‘सुशांत अपने खर्च को लेकर चिंतित थे…उन्होंने कहा था कि मेरे खर्च ज्यादा हो रहे हैं और मैं इसे नियंत्रित करना चाहता हूं…सुशांत के स्टाफ ने सिद्धार्थ को बताया था कि रिया सुशांत का कार्ड यूज करके चीजें ऑर्डर करती हैं।

जब सिद्धार्थ ने इस बारे में सुशांत से पूछा तो सुशांत ने कहा था कि चिंता न करें, रिया परिवार की तरह ही है। सिद्धार्थ ने कहा कि ‘नौकर ने मुझे बताया था कि रिया सुशांत के कार्ड से खरीदारी करती हैं और सुशांत बढ़ते खर्च से चिंतित थे..मैंने यह बात सुशांत को बताई थी…सुशांत ने मुझे बोला कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरुरत नहीं है और इस मामले में पड़ने की जरुरत नहीं है…’

#Exclusive | Sushant told me that I don’t have to worry about the expenses & Rhea was taking care of everything: Siddharth Pithani, Sushant’s flatmate tells Navika Kumar on @thenewshour. | #SushantConspiracyTruth pic.twitter.com/wf3URBJsY1

— TIMES NOW (@TimesNow) August 4, 2020