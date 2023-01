Republic Day 2023: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों ने की हड़ताल की अपील, लोगों से कहा- समारोहों का करें पूरी तरह बहिष्कार

Appeal For Ban: मणिपुर के बाद असम में भी गणतंत्र दिवस समारोह न मनाने का आह्वान, 12 से शाम छह बजे तक बंद रखने को कहा।

उग्रवादी संगठनों के बहिष्कार की धमकी के चलते असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। (फोटो- पीटीआई फाइल)

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram