ट्विटर के खिलाफ कोर्ट पहुंचे वकील को फटकार, जज बोलीं- दूसरे प्लेटफार्म का कर सकते हैं इस्तेमाल

ट्विटर के खिलाफ कोर्ट पहुंचे वकील को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ये कोई जरूरी मामला नहीं है। याचिका कर्ता चाहें तो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया।

दरअसल, एडवोकेट संजय हेगड़े का ट्विटर अकाउंट दो साल पहले सोशल मीडिया कंपनी ने ब्लॉक कर दिया था। हेगड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। आज उन्होंने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए कोर्ट से अपील की। उनका कहना था कि वो दो सालों से परेशान हैं, क्योंकि अकाउंट ब्लॉक है।

जस्टिस रेखा पल्ली ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि इसमें अर्जेंट क्या है। हेगड़े के वकील से कोर्ट ने कहा कि उनका क्लाइंट बगैर ट्विटर के भी काम कर सकता है। वकील ने दलील दी तो कोर्ट ने कहा कि हम भी ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन क्या इससे कामकाज रुक जाते हैं।

#DelhiHighCourt heard today an application for early hearing moved by Adv Sanjay Hegde in plea against suspension of his Twitter account. pic.twitter.com/KemjF7QIZk

Counsel: It has been two years since my client’s twitter account has been blocked.

Justice Rekha Palli: It is not urgent, your client can do without #twitter.

— Live Law (@LiveLawIndia) August 23, 2021