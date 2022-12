Gujarat Crime News: बेटी का वीडियो लगाने पर फटकारा तो युवक के परिवार ने पीट-पीट कर BSF जवान को मार डाला, खेड़ा में दो महिला समेत सात आरोपी गिरफ्तार

Gujarat : दो महिलाओं सहित युवक के परिवार के सभी सात सदस्यों को हत्या और दंगा ( murder and rioting) करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन सभी को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया गया है।

Crime News: पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार ( PHOTO- Indian Express)

