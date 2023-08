UP Crime: बांदा में शराब लाने से इनकार करने पर दलित शख्स की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बांदा पुलिस ने अपराधिक पृष्ठभूमि वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने महज शराब लाने से इनकार करने पर दलित शख्स को चाकू से गोदकर मार डाला था।

झगड़े में युवक के पेट में घोंप दिया चाकू (प्रतीकात्मक फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

Crime Against Dalits: उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दलित शख्स को कथित तौर पर शराब लाने से इनकार करने पर चाकू मार दिया गया। बांदा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हमलावर राजू को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह सनसनीखेज घटना जौराही गांव में उस समय हुई जब दलित व्यक्ति प्रेमचंद्र रविवार को अपने घर के बाहर बैठे थे। शराब लाने से मना करने पर दलित शख्स की घर के बाहर चाकू मारकर हत्या मृतक के परिवार के अनुसार, प्रेमचंद घर के बाहर बैठे थे तभी गांव का एक व्यक्ति राजू उनके पास आया और उनसे अपने लिए शराब लाने के लिए कहा। प्रेमचंद्र ने उसके लिए शराब लाकर देने से मना कर दिया। इसके बाद गुस्से में आकर राजू ने दलित व्यक्ति के पेट और गर्दन पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से प्रेमचंद बुरी तरह घायल हो गया। घायल प्रेमचंद को फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपराधिक पृष्ठभूमि वाला है प्रेमचंद की हत्या का आरोपी राजू प्रेमचंद्र के परिजनों ने बांदा पुलिस को बताया कि आरोपी राजू की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। बाद में पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपी राजू को गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी राजू से पूछताछ कर रही है कि हत्या के पीछे क्या शराब लाने से इनकार करना ही वजह है या कोई और कारण है? इसके अलावा पुलिस पड़ोसियों और हत्याकांड के चश्मदीदों से भी पूछताछ कर रही है। ललितपुर में मुफ्त में चिकन देने से इनकार करने पर दलित युवक की पिटाई इससे पहले 12 अगस्त को उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में मुफ्त में चिकन देने से इनकार करने पर आरोपियों ने बीच सड़क पर एक दलित युवक की पिटाई कर दी थी। सोशल मीडिया पर उस पूरी घटना का एक वीडियो वायरल हो गया था। यूजर्स ने वायरल वीडियो को टैग कर यूपी पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने बताया था कि पीड़ित युवक को पीटने वाले सभी आरोपी वारदात के वक्त कथित तौर पर नशे की हालत में थे।

