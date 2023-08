Rajni Priya Arrested: 24 सौ करोड़ के सृजन घोटाले की मास्टरमाइंड रजनी प्रिया CBI की गिरफ्त में, साहिबाबाद में चढ़ी हत्थे

Bihar Srijan Scam News: सृजन घोटाले में फरार मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को सीबीआई ने गुरुवार को यूपी के साहिबाबाद से गिरफ्तार कर लिया है।

न्यूज डेस्क Edited by Jyoti Gupta Written by

बिहार सृजन घोटाला। Twitter/ @UpendrraRai

