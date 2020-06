राजस्थान के अलवर में 18 साल की एक लड़की ने गांव के ही कुछ दबंगों पर उसके साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि कई महीनों तक इन लोगों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। गंभीर बात यह भी है कि घटना के उजागर होने के बाद पीड़िता के पिता की लाश गांव के ही एक पेड़ से लटकती मिली है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि गैंगरेप के आरोपियों ने उनके पिता की हत्या की है। इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठे हैं।

‘Times Now’ से बातचीत करते हुए पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुलिस-प्रशासन ने इस मामले में बेहद ही ढुलमुल रवैया अपनाया है। पीड़िता का कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद उसके पिता की जान बच सकती थी। लड़की का कहना है कि इस मामले में शुरुआती शिकायत 18 जून को दर्ज की गई थी लेकिन पुलिस ने उस वक्त एफआईआऱ दर्ज नहीं किया था।

घटना के 10 दिनों बाद यानी 28 जून को पुलिस ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर किया है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि पुलिस ने शुरू में रेप औऱ गैंगरेप की धारा भी एफआईआर में नहीं लगाई थी।

हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि कुछ तकनीकि समस्याओं की वजह से एफआईआर रजिस्टर करने में देरी हुई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आऱोपी बनाए गए अनीष औऱ उसके 2 साथियों को 19 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था।

आपको बता दें कि 24 जून को पीड़िता के पिता की डेड बॉडी एक पेड़ से लटकती हुई मिली थी। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में अनीष के परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज किया था और जांच जारी है। लेकिन हत्या के मामले में पुलिस अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

मर्डर केस को लेकर पुलिस का कहना है कि इस केस में इसलिए अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है क्योंकि पीड़िता के परिवार वालों का बयान अब तक दर्ज नहीं किया जा सका है। पुलिस यह भी कहना है कि नाबालिग लड़की ने तीन बार अपने बयान बदले हैं जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन भी हुआ है।

बहरहाल कुछ स्थानीय लोग और पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस आऱोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की तरफ से ज्यादा से ज्यादा समय इसलिए लगाया जा रहा है ताकि आरोपी औऱ पीड़ित के परिवार के बीच सेटेलमेंट कराया जा सके।

Alwar, Rajasthan: 18-year-old claims repeated sexual harassment for months. Family of the victim claims that the cops tried to shield the accused. Days after this incident her father was found hanging from a tree.

Take a look at this ground report by Siddhant. pic.twitter.com/GdN1wDCJpf

— TIMES NOW (@TimesNow) June 28, 2020