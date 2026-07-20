राजस्थान के धौलपुर जिले में 16 साल के एक छात्र की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस के अनुसार, छात्र का शव रविवार रात बाड़ी क्षेत्र के निकट एक जंगल में बोरियों से ढका मिला। पुलिस ने बताया कि छात्र रविवार अपराह्न करीब दो बजे मवेशी चराने के लिए घर से निकला था, लेकिन शाम तक नहीं लौटा जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। उसने बताया कि रात करीब नौ बजे जंगल में उसका शव बरामद किया गया।

पुलिस के मुताबिक, छात्र के सिर पर पत्थरों से प्रहार किए जाने के निशान मिले हैं। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों ने रविवार रात बाड़ी-बसईरी राज्य राजमार्ग पर यातायात जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को भी उनका प्रदर्शन जारी रहा।

मृतक के पिता पहले से ही अस्पताल में भर्ती

मनोज कुमार कुहावनी थाना कंचनपुर राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में बीए प्रथम वर्ष का छात्र था। उसके पिता का कुछ दिन पहले हुए एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्हें फैक्चर हो गया था। उनका पहले से ही धौलपुर में डॉ.मनोज त्यागी के हास्पिटल में इलाज चल रहा है। मनोज की मां हॉस्पिटल में थी और घर पर उसकी छोटी बहन और भाई था।

मनोज रविवार की दोपहर को अपनी भैंसों को पंजाबी पुरा गांव के पीछे निधारा गांव के जंगल में चराने ले गया था। जब देर शाम तक वह पर नहीं लौटा तो उसके छोटे भाई-बहन को चिंता हुई। उन्होंने इसकी जानकारी परिजन औऱ गांव के लोगों की दी। गांव के लोगों ने जब उसकी तलाश की तो उसका क्षत-विक्षत शव मिल।

ग्रामीणों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। पुलिस ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें प्रदर्शन समाप्त करने के लिए समझाने का प्रयास किया।

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