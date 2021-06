राजस्थान में एक बदमाश को ट्रैफिक नियम तोड़ना काफी भारी पड़ गया। पुलिस ने जब बदमाश की कार को रोका तो पता चला ये कोई और नहीं बल्कि दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है। पुलिस दिल्ली के कुख्यात गैंग्सटर की लंबे समय से तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। गैंगस्टर की पहचान रवि गंगवाल के रूप में हुई तो पुलिस के जवाब भी चौंक गए। रवि के खिलाफ मकोका के तहत भी केस दर्ज हैं।

पुलिस के मुताबिक, गैंगस्टर साल 2018 से फरार चल रहा है और पुलिस लगातार उसका तलाश कर रही थी। 8 जून को गैंगस्टर को राजस्थान के जयपुर के वैशाली नगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी (स्पेशल सेल) प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि उन्हें अगस्त 2019 में पता चला था कि गंगवाल नोएडा के सेक्टर 20 में छिपा हुआ है उसकी तलाश में पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन वह वहां से शिफ्ट हो चुका था।

डीसीपी ने कहा, ‘चेकिंग पर, हमें पता चला कि वह अपनी पत्नी के साथ करीब 20 दिन पहले ही मौके से भागने में कामयाब हो गया था। जबकि, सोसाइटी में लोकल पूछताछ करने पर हमें पता चला था कि वह दिल्ली के नंबर की बलिनो कार का इस्तेमाल कर रहा था। हम लोग लगातार उसकी कार की तलाश कर रहे थे। अब राजस्थान में जाकर इसके बारे में पता चला था।’

Notorious Gangster Ravi Gangwal along with his 02 associates was nabbed with 01Pistol & 2 #Knives

by team #SouthEastDistrict @DelhiPolice pic.twitter.com/4rq2p0sSpr

— DCP South East Delhi (@DCPSEastDelhi) May 26, 2017