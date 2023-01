Rajasthan: अलवर जिला अस्पताल में दिनदहाड़े गैंगवार, गैंगस्टर विक्रम गुर्जर पर चली गोलियां, दो महिला मरीज घायल, एक बदमाश गिरफ्तार

Rajasthan: भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार ने कहा कि आपसी रंजिश के चलते जसराम गुर्जर गिरोह के गुर्गों ने इस घटना को अंजाम दिया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो सोर्स-Indian Express)

