राजस्थान के बाड़मेड़ से हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग की ऐसा हैरान करने वाली कहानी सामने आई जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि राजस्थान के बाड़मेर में एक नर्स को गिरफ़्तार किया गया है। नर्स पर आरोप है कि उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के 65 साल के डॉक्टर को ब्लैकमेल किया और कई सालों तक उनसे लगभग दो करोड़ रुपये ऐंठे। महिला नर्स ने डॉक्टर को उनकी प्राइवेट तस्वीरें लीक करने, रेप के झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी थी।

आरोपी महिला की पहचान कमला उर्फ़ कमलेश के तौर पर हुई है। डॉक्टर की शिकायत के बाद उसे गिरफ़्तार किया गया है। डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि महिला लगातार उन्हें ब्लैकमेल और डरा-धमका रही थी। शिकायत के अनुसार, कमलेश दिसंबर 2016 से डॉक्टर के प्राइवेट अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी और ज़्यादातर नाइट शिफ्ट में काम करती थी।

चाय बनाने के बहाने दोस्ती का आरोप

डॉक्टर का दावा है कि उसने चाय बनाने के बहाने धीरे-धीरे डॉक्टर के पर्सनल कमरे में आना-जाना शुरू कर दिया और चुपके से उनकी प्राइवेट तस्वीरें खींच लीं। उन्होंने दावा किया कि बाद में इन तस्वीरों का इस्तेमाल करके उनसे जबरन वसूली की गई। आरोप है कि नर्स ने धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो वह इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी। उन पर रेप का झूठा आरोप लगाएगी और उन्हें जान से भी मार देगी।

डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि अपनी इज़्ज़त जाने और अस्पताल की छवि खराब होने के डर से वह पैसे देते रहे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने नर्स को लगभग दो करोड़ रुपये दिए थे, जिसमें अस्पताल के बैंक अकाउंट से सीधे ट्रांसफर किए गए करीब 35 लाख रुपये भी शामिल थे।

24 घंटे “डिजिटल अरेस्ट” का आरोप

65 साल के डॉक्टर ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी महिला ने उन्हें जबरदस्ती खाली चेक और स्टाम्प पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर किया, जिन्हें उसने बैंक लॉकर में रख दिया था। इसके अलावा डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि नर्स ने उन्हें “डिजिटल अरेस्ट” में रखा था। उनकी शिकायत के मुताबिक, उसने उन्हें एक अलग मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड दिया और उन्हें 24 घंटे डिवाइस चालू रखने के लिए मजबूर किया ताकि वह उनकी हरकतों पर नज़र रख सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसने अस्पताल के CCTV कैमरों के पासवर्ड हासिल कर लिए थे और सर्विलांस सिस्टम के ज़रिए उनकी गतिविधियों पर लगातार नज़र रखती थी।

सैलरी के अलावा हर महीने पैसे वसूलने का आरोप

डॉक्टर की शिकायत के अनुसार, जब वे काम के सिलसिले में अहमदाबाद में थे, तब आरोपी महिला ने उन्हें लगभग 1,000 बार फ़ोन किया। जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो महिला ने अस्पताल के स्टाफ़ को उनकी निजी तस्वीरें दिखाईं। डॉक्टर ने आगे पुलिस को यह भी बताया कि 3-4 अप्रैल 2025 की रात को महिला उनके घर के बाहर सोई और अंदर जाने की ज़िद की। उन्होंने आगे कहा कि यह घटना CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई थी। शिकायत के अनुसार, नर्स के तौर पर 12,000 रुपये की मासिक सैलरी पाने वाली कमलेश पर आरोप है कि वह अपनी नियमित सैलरी मिलने के बावजूद डॉक्टर से हर महीने लाखों रुपये वसूलती रही। हालांकि, गिरफ़्तारी के बाद कमलेश ने सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा, “मुझ पर लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे हैं। डॉक्टर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।”

बाड़मेर के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (ASP) नितेश आर्य ने बताया कि डॉक्टर की शिकायत पर महिला को गिरफ़्तार किया गया और उसके पास से 17,000 रुपये बरामद किए गए। आर्य ने कहा, “डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि उनके अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स ने उनकी निजी तस्वीरों का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया और लगभग 2 करोड़ रुपये ऐंठे।

डॉक्टर ने आगे यह भी आरोप लगाया कि नर्स ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने और तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी थी। शिकायत के बाद आरोपी महिला को गिरफ़्तार कर लिया गया और आगे की जांच चल रही है।” अधिकारी ने आगे कहा कि जांच करने वाले दोनों के बीच रिश्ते की प्रकृति और उन हालात की जांच कर रहे हैं जिनमें ब्लैकमेल और जबरन वसूली हुई। पुलिस ने कहा कि जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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